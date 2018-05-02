Nusret Gökçe'nin 13 Yıl Önceki Halini Gören Tanıyamıyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü işletmeci 2005 yılındaki fotoğrafını yayınladı. O zaman boks yaptığı öğrenilen Nusret'in fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Bostancı'daki kasaplar çarşısında yoğun bir şekilde çalışarak kasaplık mesleğini öğrendi.

18 SAAT ÇALIŞTIĞI OLUYORDU

Yoğunluktan bazı günlerde 18 saat çalışmak zorunda kalan Nusret Gökçe, 2009'da Arjantin'e giderek dünya mutfağında neler olduğunu gözlemledi.

RESTORANLARDA ÜCRETSİZ ÇALIŞTI

Üç ay boyunca çiftliklerde kaldı, restoranlarda ve kasaplarda gezerek dünyada kasaplığın nasıl olduğunu inceledi. Ardından 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada da sadece işinde profesyonelliği öğrenmek için New York'un dört ünlü restoranında ücretsiz olarak çalıştı ve ABD'de yaptığı bir menü ünlü gazete New York Times'da yayınlandı.

12 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Türkiye'ye döndüğünde kendi yerini açmayı hedefleyen Nusret Gökçe, kendi et restoranını açtı ve iş hayatına ilk adımını attı. Gökçe, fenomenliğiyle beraber zaman içerisinde işlerini büyüttü. Ortadoğu'dan sonra Avrupa'da da mekanlar açtı ve son durağı da ABD oldu. 2 yıl önce Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan Nusret'in şu an 12 milyon takipçisi var.