Nusr-et'e Gittiği için Ülkesinde Tepki Gören Maduro'dan Şaşırtan Açıklama: Birbirimize 7 Kez Sarıldık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün hem Venezuela hem de Türk basınının gündemindeydi. Maduro'nun gündem olma sebebi ise Çin temasları sonrasında eşiyle birlikte İstanbul'a uğraması ve sosyal medya fenomeni olarak şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'nin lokantasına gitmesiydi. Son yıllarda ekonomik kriz içerisinde olan Venezuela'nın liderinin lüks lokantada et yemesi büyük bir tartışmayı da beraberinde geçirmişti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Venezuela'nın büyük bir oranının açlık sınırında yaşadığını ve devlet başkanının böyle bir harcama yapmasının müsriflik olduğunu söylerken, Venezuelalı birçok siyasetçi de Maduro'yu sert bir dille eleştirmişti.

Tepkilerin ardından Caracas'a dönen Maduro kısa bir açıklama yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre;Maduro, Nusret'in kendisine bir tişört hediye ettiğini söylerken, "En iyi lokantalardan birine davet edildim. Şef Nusr-Et beni ağırladı. Önceden tanımıyordum. Bize verdiğin hediyeler için teşekkür ederim. Yakında, yakında, geri gideceğim. Venezuela'nın çok dostu var. Birbirimize en az 7 kez sarıldık" dedi.