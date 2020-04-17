Nusaybin Ticaret Borsasından 1150 aileye gıda yardımı Nusaybin Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Nusaybin Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Ticaret Borsası Başkan Necdet Aktaş, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkıları ve kendi bütçeleriyle temin ettikleri 1150 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kızılay Nusaybin Şubesine teslim ettiklerini belirtti.

Zor günlerde yardımlaşmanın önemine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizler yüzyıllardır İslam dininin vermiş olduğu güzel ahlakı işlerine de yansıtan bir inancın günümüzdeki temsilcileriyiz. Dün nasıl bizde olanı paylaşıyorsak, bugün de bunu devam ettirmeye, gelecek nesillere bu kültürü bırakmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına bir tabak yemek ve ekmek koyabilmişsek ne mutlu bize. Yardımda katkısı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz."

Kaynak: AA