Nusaybin'de Futbol Turnuvası Düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Nusaybin'de yapılan futbol turnuvasının şampiyonlarına bisiklet hediye edildi.



TÜGVA temsilciliği tarafından ilçede futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvada Hacı Ali Mungan Ortaokulu birinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ikinci, Gazipaşa Ortaokulu üçüncü oldu.

Şampiyonluk maçı sonrası ödül töreni düzenledi.

Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Müftü İrfan Açık, TÜGVA il temsilcisi Mesut Çetin, İlçe temsilcisi Mehmet Emin Aydın, Din-Bir-Sen temsilcisi Ahmet Ersan ve diğer katılımcılar takımlarda yer alan oyunculara madalya, kupa, forma ve ayakkabı, birinci olan takımın tüm sporcularına da bisiklet hediye etti.

Ödül töreninde konuşan TÜGVA temsilcisi Aydın, düzenledikleri turnuvaya ilçedeki öğrencilerin oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.