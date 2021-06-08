Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerinde iki köprünün yapımı sürüyor
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Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerinde iki köprünün yapımı sürüyor

Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerinde iki köprünün yapımı sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi üzerinde yapımı süren iki köprünün tabliye betonları döküldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Çağ Çağ Deresi üzerinde yapımı süren iki köprünün tabliye betonları döküldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Nusaybin'de inşa edilen iki köprünün yapımı sürüyor.

İlçe merkezindeki ulaşım için büyük öneme sahip iki köprünün atılan temellerinden sonra üst kirişleri konuldu. Yapılan bağlantılardan sonra her iki köprünün tabliye betonları döküldü.

Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerini Devrim Mahallesine bağlayacak köprülerde ilerleyen süreçte bağlantı yollarının yapımına başlanacağı belirtildi.

Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerinde iki köprünün yapımı sürüyor
Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerinde iki köprünün yapımı sürüyor
Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerinde iki köprünün yapımı sürüyor
Nusaybin'de Çağ Çağ Deresi üzerinde iki köprünün yapımı sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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