Son dakika! Nusaybin'de eylem hazırlığındaki canlı bomba güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi
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Son dakika! Nusaybin'de eylem hazırlığındaki canlı bomba güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi

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Son dakika! Mardin'in Nusaybin ilçesinde bombalı eylem hazırlığındaki Suriye uyruklu terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Canlı bomba şüphelisinin üzerinde 2.5 kilo patlayıcı olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği şahsın, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika! Nusaybin'de eylem hazırlığındaki canlı bomba güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''Mardin Nusaybin ilçe merkezinde polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışması üzerine görevli personel tarafından etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Nusaybin'de eylem hazırlığındaki canlı bomba güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi

EMNİYET GÜÇLERİNE DOĞRU KOŞTU

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Eylem hazırlığı içerisindeki terörist, polisin dur ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen elindeki bombayla emniyet güçlerine doğru saldırı amacıyla koşmaya başlaması üzerine ölü olarak ele geçirildi.

UZMAN EKİPLERCE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.''

Son dakika! Nusaybin'de eylem hazırlığındaki canlı bomba güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları (4)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Alın size mülteci politikanız.
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
SUSKUN DEMİR: evet din kardeş patlamış:)))))
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
VEDAT CİCİ : hepinizin sonu bu olmalı
Cevap Yaz 1 24 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
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