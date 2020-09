Nusaybin'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında 'Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz, İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Kavak ve diğer kurum müdürleri katıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan, üç ayda bir yapılan toplantının bugünkü konusunun uyuşturucu ile mücadele olduğunu bildirdi. Uyuşturucu çeşidi bağımlılık çeşitlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Temizkan, "İlçede hepimiz için sorumluluk arz eden bir konudur. Önümüzdeki toplantımızda alkol bağımlığı veya internet bağımlığı üzerinde konuşup neler yapılması gerekiyorsa fikir alış verişinde bulunabiliriz. Son yıllarda internet bağımlılığı da önemli derece tehlike arz ediyor. Mesela uzmanlar diyor ki çocuğunuzun odasında bilgisayar bırakmayın. Daha önce gördüğüm bir kamu spotu çok hoşuma gitmişti. Diyor ki çocuğunuzun odada bir yabancıyla kalmasını ister miydiniz? İnternetle birlikte çocuk bir yabancıyla değil birçok yabancıyla aynı odada kalıyor. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Bir de gün içerisinde çok değil 60 saniye çocuğun gözüne sevgiyle bakmalıyız" dedi.

Nusaybin'de 28 bin civarında öğrenci olduğunu bunun da birçok ilçe nüfusundan fazla olduğunu dile getiren Temizkan, bağımlılıkla mücadelenin en önemli yöntemlerden birinin çocukları spora, sanata veya sosyal etkinliklere yönlendirmek olduğunu söyledi. Bağımlılar içerisinde her meslek grubundan insanların olduğuna dikkat çeken Temizkan, ailelerin "Benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum iyi diğerleri kötü" algısına kapılmamaları gerektiğini, her çocuğun bir annenin bir babanın evladı olduğunu unutmamak gerektiğini vurguladı. Temizkan, "Nusaybin'deki her çocuk bizim çocuğumuzdur. Çocuklarımızın bu illetten uzak kalmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.

Daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikologu Enis Sert ve Ölüm Dansı Kitabı yazarı, Madde Bağımlığı ve İntihar Uzmanı Polis Memuru Mustafa Demirci madde bağımlığı konularında sunum yaptı. Toplantının sonuç kısmında madde bağımlığı konusunda tüm kurum müdürlerinden görüş alınırken, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, 'Alo 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının bilinirliliğini artırmak için tüm kurumlara çalışma yapılması talimatı verdi. - MARDİN

Kaynak: İHA