Nusaybin'de 611 bina girişine afet ve acil durumlarda toplanma alanlarını gösteren tabela asıldı
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Nusaybin'de 611 bina girişine afet ve acil durumlarda toplanma alanlarını gösteren tabela asıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Nusaybin'de 611 bina girişine afet ve acil durumlarda toplanma alanlarını gösteren tabela asıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 611 bina girişine afet ve acil durumlarda toplanma alanlarını gösteren tabela asıldı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 611 bina girişine afet ve acil durumlarda toplanma alanlarını gösteren tabela asıldı.

"Türkiye Afet Eğitim Yılı" çalışmaları kapsamında Nusaybin Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü öncülüğünde belediye personeli tarafından ilçe merkezinde belirlenen 611 binaya vatandaşların rahatça erişebilecekleri "AFAD Acil Toplanma Alanı" yazılı tabelaları asıldı.

Karekod ve alan bilgilerinin yer aldığı tabelalar ile olası afet sırasında gerekli yardım ve organizasyonun hızlı bir şekilde yapılması amacıyla hane halkının toplanma alanlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Belediye ekiplerince broşürlerin korunmasının önemine işaret ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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