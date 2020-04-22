Nurseli İdiz: Katil olmak istiyorum Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, her Pazar günü saat 12: 00'de TRT 2 ekranlarında yayınlanan "Film Gibi Hayatlar" programında konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Koçyiğit'in bu haftaki konuğu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nurseli İdiz oldu. İdiz, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti

Nurseli İdiz'in son tiyatro oyunu 'Etekler ve Pantolonlar' ile başlayan sohbette, İdiz oyun ile ilgili bilgiler verirken, kadın haklarına da değindiler. İdiz "Benim asıl mesleğim tiyatro oyunculuğu. Tabii sinema ve diziden vazgeçemeyiz" diyerek tiyatro aşkından da bahsetti.

'İki senedir ekranlarda yokum'

İdiz, dizilerle ilgili bir karmaşa yaşandığını belirtirken "Diziler başlıyor ve bitiyor, günleri değişiyor mesela benim beğendiğim iki dizi var ikisi de pazartesi günü, hangisini izleyeceğim karar veremiyorum" derken kendisiyle ilgili bir yanlış algı olduğunu da dile getirdi: "İki senedir ekranlarda yokum ama yanlış algı var benim setlere kırgınlığım yok.& ; Tiyatro yapıyorum ama izlediğim dizilerde de iki senedir kendime uygun bir karakter bulamadım" dedi.

'Her yaşa hitap eden işleri seviyorum'





Geçmiş Bahar Mimozaları projesindeki görüntüleri izlerken de orada 27 yaşında olduğunu belirten Nurseli İdiz "Nasıl da garip oluyor insan geçmişten görüntüler izleyince" derken "Bu mesleğin yaşı yok doksan yaşında da oyunculuğu icra edebilirsin, ben de isterim sağlıklı olduğum sürece sahnede, kamera karşısında olmayı" sözleri dikkat çekti. Hayatın 20-30 yaşın hikayesini olmadığını söyleyen İdiz "40'lı 50'li 60'lı yaşlar da var. Bir erkek, bir kız bulup etrafına yerleştirmeler yapmakla olmuyor, her rolün başrol olduğu diziler hoşuma gidiyor. Her yaşa hitap eden işleri seviyorum" dedi.

'Katil veya komiser olmak istiyorum'

Hülya Koçyiğit, Nurseli İdiz'in sunuculuk yıllarından bahsederken 1981 yılında sunduğu 'Şarkılar Neyi Söyler?' programından da görüntüler izlediler. İdiz'in kumral hali dikkat çekerken, oyuncu şu cümlelerle neden sarışın kaldığını anlattı: "Ne güzel programlarmış değil mi? Yapımcılar gözüm yeşil renk diye bana sarışınlığı yakıştırdılar ve öyle kaldı, gerçek sarışın değilim ama herkes beni öyle sanıyor." Oyunculukla ilgili hayallerinden de bahseden İdiz "Katil veya komiser olmak istiyorum ama yapımcılar beni ya kızın annesi, ya oğlanın annesi olarak konumluyorlar" dedi.





'Allah delilere akıllı evlat verir'





Nurseli İdiz "Sanatçılar da acılar yaşıyorlar hayatlarında ama herkesin gözü önünde yaşamak zorunda kalıyorsun" derken anne olmaktan da bahsetti. "Annem, 'Allah delilere akıllı evlat verir' derdi. Gerçekten öyle oldu. Bazen ben çocuk o anne oluyor, çok akıllı kızım var" derken kızıyla birlikte tiyatro sahnesinde de yer aldığını ve o anların kendisi için unutulmaz olduğundan bahsetti.