Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nereli? Nuri Sesigüzel filmleri!
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Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nereli? Nuri Sesigüzel filmleri!

27.02.2021 21:44 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:47
Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nereli? Nuri Sesigüzel filmleri!

Yer aldığı filmler ile akıllarda kalan Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nereli? Nuri Sesigüzel filmleri! Detaylar haberimizde.

Türk ses sanatçısı, sinema oyuncusu Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, nereli? Nuri Sesigüzel filmleri! Nuri Sesigüzel şarkıları!

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, (d. 1943 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa) Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Türk ses sanatçısı, sinema oyuncusu. 13 yaşında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.

NURİ SESİGÜZEL FİLMLERİ

(1977) Bir Yiğit Gurbete Gitse

(1975) Deli Deli Tepeli

(1975) Bahtı Kara Yarim

(1974) Başa Gelen Çekilir

(1973) Züleyha

(1970) Günahımı Çekeceksin

(1970) Kaderin Oyunu

(1970) Ham Meyve

(1969) Bir Aşk Türküsü

(1969) Dost Hançeri

(1969) Gelin Ayşe'm

(1969) Kendi Düşen Ağlamaz

(1969) Mahallenin Namusu

(1969) Mezarımı Taştan Oyun

(1969) Tütüncü Kız Emine

(1969) Vatan Borcu

(1969) Gül Ayşe

(1968) Kara Sevda

(1968) Yayla Kartalı

(1968) Kara Yazım

(1968) Yaşamak Haram Oldu

(1968) Mezarım Mermerden Olsun

(1967) Acı Türkü

(1967) Garipler Sokağı

(1967) Acı Tutku

(1967) Aşkınla Divaneyim

(1966) Seher Vakti

(1966) Kara Tren

(1966) Fabrikanın Şoförü

(1966) Geceler Yarim Oldu

(1966) Kartal Yavrusu Hamido

(1966) Burçak Tarlası

(1965) Ağlayan Gözler

(1964) Fabrikanın Gülü

(1963) Kara Yılan

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