Nuri Pakdil'in cenazesi toprağa verildi

19.10.2019 18:40

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in (85) cenazesi Taceddin Dergahı'nda defnedildi.

Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na getirildi. Pakdil'in tabutunun üzerine Kudüs'ü temsilen şal örtüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ali Ağıroğlu, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eski bakanlardan Mehdi Eker, Efkan Ala, Beşir Atalay, Akif Çağatay Kılıç, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Pakdil'in sevenleri ile yakın arkadaşları defin törenine katıldı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, defin işleminin ardından Pakdil'in kabri başında dua etti.

Cenazeye katılanlar, dualar eşliğinde Pakdil'in kabrine toprak attı.

Oktay ve beraberindekiler, daha sonra taziyenin kabul edildiği Hamamönü'ndeki Mehmet Akif İnan Vakfı'na giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA