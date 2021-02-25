Nuri Okutan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nuri Okutan'ın hayatı ve biyografisi

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NURİ OKUTAN KİMDİR?

Nuri Okutan (d. 6 Aralık 1962; Eğirdir) Türk bürokrat.

Nuri Okutan doğum tarihi : 6 Aralık 1962

Nuri Okutan kaç yaşında : 58 yaşında

Nuri Okutan nereli : Isparta

Nuri Okutan mesleği ne : Bürokrat

Eski adı Gönen Köy Enstitüsü olan şimdiki adıyla Isparta Gönen Fen Lisesi'ni bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1986'da mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde, Yönetim-Organizasyon alanında Yüksek Lisans yaptı. Taşova Kaymakam Vekilliği, Harmancık, Bahçesaray, Narman, Kelkit Kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Siirt, Sakarya Valilikleri yaptı. 7 Mart 2007 tarihinde Trabzon Valiliğine atanmıştır. İçişleri Bakanlığının 10 Haziran 2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 2009 tarihli kararıyla Şanlıurfa Valiliği görevine atanmıştır.

1989-1990 yıllarında bir yıl süre ile İngiltere`de Canterbury ve Margate kentlerinde mesleki konularda bilgi, görgü ve dil eğitimi aldı. 1986 yılında İçişleri Bakanlığınca açılan bir ay süreli planlama yönetimi kursuna katıldı. Yine 1986 yılında 6 ay süre ile planlama uzmanlığı yaptıktan sonra Bitlis Kaymakam adaylığı, Amasya-Taşova Kaymakam vekilliği, Bursa-Harmancık, Van-Bahçesaray, Erzurum-Narman, Gümüşhane-Kelkit ilçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde 1996 yılında Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1997 tarihinden 17.08.1999 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğü Daire başkanı olarak görev yaptı. 1999 tarihinden 11.08.2000 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı.

Son olarak Şanlıurfa'da valilik görevinde bulunan Okutan 17 Ağustos 2011 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla merkez valiliğine atandı.

Sakarya ilinde eğitime yaptığı katkılar nedeniyle 2006 yılında Vehbi Koç Ödülü'ne layık görülmüştür.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP Isparta milletvekili seçilmiştir. 2017 yılında MHP'den ihraç edilmiştir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.