Nuri Alço, balayı için Marmaris'e geldi
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Nuri Alço, balayı için Marmaris'e geldi

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu Alço ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası balayı için Marmaris'e geldi.

Nuri Alço, balayı için Marmaris'e geldi
15.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:25

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu Alço ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası balayı için Marmaris'e geldi.

Pandemi dolayısıyla 5 aydır İstanbul'da evden çıkamadığını balayı için Marmaris'e geldiğini belirten Nuri Alço, "Uzun yıllardır Marmaris'e gelip gidiyorum, yaklaşık 5 aydır İstanbul'da evden çıkmıyordum sadece haftada bir gün ozon terapisi için çıkıyordum. Dostum Turgut Torunoğulları davet etti ben de geldim. Marmaris'i çok seviyorum. Yat limanı, Kale ve çevresi çok güzel" dedi .

Alço, evliliği ile ilgili soruya ise "Herkes pandemi döneminde kavga edip ayrılıyor, biz evlenme kararı aldık. 'Yalnızlık nereye kadar' dedik, evlilik güzel bir şey şimdilik çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Alço'nun genç ve güzel eşi Burcu Sezginoğlu Alço ise balayında denizin keyfini çıkarırken çok fazla kameralar önünde olmak istemediğini belirtti.

Usta oyuncu Nuri Alço korona virüsü ile ilgili de konuşarak, "Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor, kalabalık yerlerde mutlaka maske takılması ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanımızı tebrik ediyorum gerçekten bu sürece kadar çok iyi yönetti. Son dönemde biraz fazlalaşma oldu ama hep birlikte bunu aşacağız aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Alço, yeni projeler hakkında ise "Pandemi döneminde işlerimiz tabii ki aksadı. Yeşilçam kafelerin açılışları vardı onlara gidemedik, reklam projem vardı onu da çekemedik. Ama önemli olan sağlık. Umarım bir an önce kurtuluruz" diyerek pandemi sürecinde herkesin kurallara daha sıkı uyması gerektiğini dile getirdi.

Birkaç gün daha Marmaris'te kalacak olan ünlü çift denizin ve güneşin tadını çıkarıp romantik zamanlar yaşıyor. Marmaris sokaklarına çıktıkları zaman ise özellikle genç hanımların fotoğraf isteğini kırmayan Alço maskesini çıkarıp öyle poz veriyor, sonra tekrar maskesini takarak yoluna devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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