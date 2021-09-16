Nurettin Yiyit kimdir? Prof. Dr. Nurettin Yiyit kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Nurettin Yiyit biyografisi!

Bilim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Nurettin Yiyit aşı hakkında açıklamalarda bulundu. Sinovac veya Biontech aşıları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nurettin Yiyit kimdir? Prof. Dr. Nurettin Yiyit kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Nurettin Yiyit hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

PROF. DR. NURETTİN YİYİT KİMDİR?

14.09.1976 tarihinde Karabük'de doğdu. İlk ve Ortaokulu Karabük'de tamamladı. 1990-1994 yılları arasında İzmir Maltepe Askeri Lisesini bitirdi. Ardından 2001 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Deniz Tabip Teğmen rütbesiyle TCG Sokullu Mehmetpaşa Komutanlığına katıldı. 2004-2008 yılları arasında İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde göğüs cerrahisi uzmanlık eğitimini aldı.

2008-2015 yılları arasında İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde uzman hekim olarak görev yaptı. 2015 yılında Doçent ünvanı aldı. 2016 yılında askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi nedeniyle Tabip Yarbay rütbesiyle Sağlık Bakanlığına geçti. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 30 Ağustos 2019 tarihinde Tabip Albay rütbesine terfi etti. 15 Şubat 2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalında Profesörlük kadrosuna atandı. 01 Şubat 2018 tarihinden itibaren hastanemizde Başhekim olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Üniversiteyi ailenizin yanında mı okumayı tercih edersiniz başka bir şehirde mi? — Haberler.com (@Haberler) September 16, 2021

Haberler.com - Gündem