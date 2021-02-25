Nurettin Demirtaş kimdir, nereli? Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş hayatı ve biyografisi!
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Nurettin Demirtaş kimdir, nereli? Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş hayatı ve biyografisi!

25.02.2021 09:04 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:13
Nurettin Demirtaş kimdir, nereli? Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş hayatı ve biyografisi!

Yeni kitabının yayımlanması ile gündeme gelen Nurettin Demirtaş hakkında Nurettin Demirtaş kimdir, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş hayatı ve biyografisi!

Gündeme gelen isimlerden biri olan Nurettin Demirtaş hakkında Nurettin Demirtaş kimdir, nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor.

NURETTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Nurettin Demirtaş 1972 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Siyaset dünyasında adı geçen bir isim olan Nurettin Demirtai Selahattin Demirtaş'ın kardeşidir. 2007-2008 yılları arasında Demokratik Toplum Partisi (DTP) eş genel başkanı olarak görev aldı.

Nurettin Demirtaş 1972 yılında Zaza kökenli Sadiye ve Tahir Demirtaş çiftinin yedi çocuklarından en büyüğü olarak Elazığ ilinin Palu ilçesinde doğdu. Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitimine başladı.

Siyasi kariyeri

Nurettin Demirtaş on bir yıl altı aylık hapis cezasını tamamladıktan sonra Demokratik Toplum Partisi (DTP)'ye üye oldu. 8 Kasım 2007'de yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongrede Selma Irmak ile birlikte eş genel başkanlık görevine getirildi.

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