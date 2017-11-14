Nur Yoldaş:"Bu Toprakların Bir Masalı, Bir Ezgisi Var!"
Öykü Özdoğan'ın hazırlayıp sunduğu "20 DAKİKA", popüler müziğin efsane ismi Nur Yoldaş'ı konuk etti.
Yoldaş, NTV Radyo dinleyicilerine müzik hayatından ve "Masal" isimli yeni teklisinden bahsetti.
"SULTAN-I YEGAH, ERGÜDER YOLDAŞ VE ATTİLA İLHAN PROJESİ"
80'li yılların güçlü seslerinden Nur Yoldaş, müzik kariyerinin ilk yıllarında eski eşi Ergüder Yoldaş ile imza attığı ve Türk popüler müziğinin en iyi albümlerinden kabul edilen "Sultan-ı Yegah"ı anlatarak sohbete başladı.
Yoldaş, "Sultan-ı Yegah', Ergüder Yoldaş ve Attila İlhan projesi. Attilla İlhan'ın sanat müziği makamı için yazdığı dörtlüğü Ergüder Yoldaş besteledi. Beni de o projenin içinde solist olarak görmek istediler. O yıllar emekle sanatın birleştiği ve ortaya güzel şeylerin çıktığı yıllardı" dedi.
"Ergüder Yoldaş, gerçek bir sanatçı!"
Nur Yoldaş, efsane müzisyen Ergüder Yoldaş'ı "O bir öncü ve gerçek bir sanatçı. Toplumun önündeki ışığı herkesten önce hisseden insandır. O, Türk popunun geleceği noktayı, varması gereken noktayı o yıllarda analiz etti ve yazdığı eserlerle de bunu kanıtladı. Hala bu yolu takip eden gençler var ve izledikçe çok mutlu oluyorum" sözleriyle anlattı.
"Sultan-ı Yegah"ta solist olarak kendisini seçtikleri için çok şanslı olduğunu ifade eden Yoldaş, "Ne mutlu bana ki o yıllarda böyle iki ustanın yanında onların öğrencisi olmuşum ve hala öğrenci kalabilmişim. Benim için öğrenci kalabilmek çok önemli. Şimdi de oğlumdan öğreniyorum" dedi.
"BU TOPRAKLARIN BİR MASALI, BİR EZGİSİ VAR"
2014 yılında Devrim Yoldaş'la müzik hayatındaki birlikteliklerinin başladığını belirten Nur Yoldaş, "Aslında Devrim'i biraz ben zorladım. O klasik gitar eğitimi aldı ve klasik eserler yazıyordu. Onu ikna ettim ve "Bir Gamlı Hazan" şarkısı ortaya çıktı. 'Masal' ise Devrim'in projesi. Devrim, 'Babamdan bu yana gelen bir miras var. Ben bu vefayı, mirası ödemeliyim. Bu şarkıyı da sana hediye edeceğim. Sonra beni biraz rahat bırak ve kendi eserlerimi yazayım" dedi. Bu toprakların bir masalı, bir ezgisi var" dedi.
"Masal'da İskender Paydaş'ın rolü çok büyük"
Ünlü sanatçı, "Masal"ın Babajim Stüdyosu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Borusan Filarmoni üyelerinin oluşturduğu bir orkestra eşliğinde kaydedildiğini söyledi. Ayrıca şarkıya, Edip Hafızoğlu, Caner Üstündağ, Ertan Tekin ve İskender Paydaş gibi müzisyenlerin de destek verdiğini sözlerine ekledi.
Bu projede İskender Paydaş'ın çok büyük bir rolü olduğunu ifade eden Yoldaş, "O dönem aileler çok güzel çocuklar yetiştirmiş. Müzik piyasasında İskender Paydaş gibi, diğer arkadaşlarımın evlatları gibi çocuklar bir arada olunca çok güzel işler çıkıyor" dedi.
"ANNE-OĞUL DAHA ÇOK İŞLER YAPACAĞIZ"
"Masal"ın bir anne-oğul çalışması olduğunu söyleyen Nur Yoldaş, "Projenin halkımız tarafından kabul görmesi çok önemli. Şu ana kadar her şey güzel gitti. Parça çıktığından beri gelen eleştiriler de oldukça olumlu. Devrim'in bana vereceği birkaç şarkı daha var. Biz anne-oğul dirsek temasıyla daha çok işler yapacağız. Mart gibi yeni bir projeye imza atıyoruz. Bu projede eski ve yeni şarkıların cover'ları yapılacak. Yaklaşık 10 şarkılık bir albüm çıkıyor. Şu anda repertuar toplama çalışması içerisindeyiz ve çok gizli tutuyoruz" sözleriyle heyecanını paylaştı.