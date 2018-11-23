Nur Tatar'dan Altın, Nafia Kuş'dan Bronz Madalya

Sıkletlerinde en iyi 16 sporcunun davet edildiği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinin ev sahipliğinde 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen WT Grand Prix Final Müsabakası'nda Türkiye'yi 6'sı bayan 1'i erkek olmak üzere 7 sporcu temsil etti. Organizasyonda ilk gün eleme maçları yapılırken, ikinci gün madalya müsabakaları gerçekleştirildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 80 puan veren önemli organizasyonda milli taekwondocu Nur Tatar Askari bayanlar 67 kiloda altın madalya kazanırken, +67 kiloda Nafia Kuş bronz madalyanın sahibi oldu.

NUR'DAN BİR İLK

Organizasyonun ilk gününde sırasıyla İtalya'dan Daniela Rotolo'yu 6-2, Rusya'dan Polina Khan'ı 3-1 ve Hırvatistan'dan Matea Jelic'i 10-9 mağlup eden Nur Tatar Askari, ikinci gün yapılan final müsabakasında Güney Kore'den Jan-di Kim ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan ve normal süresi 5-5 biten karşılaşmada milli taekwondocu rakibini altın vuruşla 7-5 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Nur Tatar Askari, Grand Prix Final Müsabakası'nda altın madalya kazanan ilk Türk taekwondocu oldu.

Bayanlar +67 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk gün müsabakalarında Rusya'dan Karina Zhdanova'yı 9-2 ve çeyrek finalde Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'u 8-6 mağlup ettikten sonra yarı finalde İngiltere'den Bianca Walkden'a 20-5 mağlup olarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında Sırbistan'dan Milica Mandic'i 10-6 mağlup eden Nafia Kuş, 3'üncü sırayı aldı.

Bronz madalya maçında Güney Kore'den Jae-Youn Sim'e altın vuruş sonunda 5-3 mağlup olan bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve İspanya'dan Marta Calvo Gomez'e 22-16 yenilen 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, organizasyonu 4'ncü sırada tamamladı ve 2020 yolunda önemli puanlar elde etti.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporculardan bayanlar 57 kiloda İrem Yaman çeyrek final, 49 kiloda Zeliha Ağrıs ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ilk turda organizasyona veda etti.

BAŞKAN ŞAHİN: "2020 OLİMPİYATLARI'NIN PROVASINI YAPTIK"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, grand prix final müsabakalarında başarılı sonuçlar elde eden milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, "Burada yapılan organizasyon aslında olimpiyatlardan bir kademe daha zor. Ancak olimpiyatların havası ve önemi tabii ki çok daha farklı. 2020 Tokyo'ya 4 bayan sporcumuzla bayanlarda tam takım katılmayı planlıyoruz. Burada 2020'nin bir provasını yaptık diyebiliriz. 1 altın ve 1 bronz madalya kazandık. 8 olimpik sıkletin 4'ünde yarı final müsabakası yaptık. Olimpiyatlarda bronz madalya maçı yapılmıyor. Burada da bu kural uygulansa 4 bayan sporcumuzdan 4 madalya ile dönüyor olacaktık. Sporcularımız, bizi hem gururlandırdı hem de umutlarımızı daha da arttırdı. Burada başarılı olan ve mücadele eden tüm sporcularımızı ve teknik kafilemizi kutluyorum. 2020 yolunda daha önümüzde atmamız gereken önemli adımlar var. Koyduğumuz hedefe ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.