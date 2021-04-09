Nur Batur kimdir? Nur Batur biyografisi!

v1970 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1976 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Anadolu Ajansının sınavını kazanarak gazeteciliğe başladı ve parlamento ve dış politika muhabirliği yaptı.1980'de BM Dag Hammorjold bursunu kazanarak New York'a gitti ve BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin çalışmalarıyla ilgili haber ve röportajlar yapan Nur Batur kimdir? Nur Batur kaç yaşında, nereli? Nur Batur mesleği nedir? Nur Batur hayatı ve biyografisi nedir?

1970 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1976 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Anadolu Ajansının sınavını kazanarak gazeteciliğe başladı ve parlamento ve dış politika muhabirliği yaptı.1980'de BM Dag Hammorjold bursunu kazanarak New York'a gitti ve BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin çalışmalarıyla ilgili haber ve röportajlar yaptı. Türkiye'ye dönüşünde Tercüman gazetesine geçti. Tercüman'ın ardından da Milliyet ve Hürriyet gazetelerine geçerek uzun yıllar iç ve dış politika yazıları yazdı. Hürriyet gazetesinin Atina Temsilciliğinin ardından Ankara Temsilciliğini de yaptı. Nur Batur kimdir? Nur Batur kaç yaşında, nereli? Nur Batur mesleği nedir? Nur Batur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NUR BATUR KİMDİR?

Nur Batur 11 Eylül 1952, İzmir Türk gazeteci ve yazar.

KARİYERİ

1970 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1976 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Anadolu Ajansının sınavını kazanarak gazeteciliğe başladı ve parlamento ve dış politika muhabirliği yaptı.1980'de BM Dag Hammorjold bursunu kazanarak New York'a gitti ve BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin çalışmalarıyla ilgili haber ve röportajlar yaptı. Türkiye'ye dönüşünde Tercüman gazetesine geçti. Tercüman'ın ardından da Milliyet ve Hürriyet gazetelerine geçerek uzun yıllar iç ve dış politika yazıları yazdı. Hürriyet gazetesinin Atina Temsilciliğinin ardından Ankara Temsilciliğini de yaptı.

1994'te Kanal D'nin Ankara Temsilci yardımcılığı ve Haber Müdürlüğünün yanı sıra Eksen adlı haber program hazırlayıp sundu. Daha sonraki yıllarda da CNN Turk Televizyonunda haber programlar ve belgeseller hazırlayıp sundu. Bunların arasında Karanlıktaki Silah, 17 Kasım ve Kanuni'nin Torunları gibi belgeseller bulunuyor. TRT, BBC, Amerikanın Sesi ve Almanya'nın sesi radyolarına da haber ve yorum yaptı.

1986- 1987-1989 yılları arasında 3 kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi, 1994'te Tempo Dergisi tarafından yılın en iyi televizyon sunucusu seçildi. 2004'te Uluslararası Barış ve dostluk ödülü aldı. 2008'de Cumhuriyetin 84. yılı dolayısıyla Televizyon ve Gazetecilik alanında "Yılın Altın İnsanı" ödülü verildi.

İngiliz Arşivlerinde Menderes Trajedisi, Kuba krizi sırasında gizli pazarlık, Amerikan kongre arşivlerinde Türkiye, Cezayir'de İslam hareketi, Avrupa solu Kanayan Filistin, "CIA belgelerinde 27 Mayıs ve 12 Mart gibi birçok yazı dizisi hazırladı. Batur, gazetecilik hayatında birçok devlet adamıyla da röportajlar yaptı. Bunları arasında Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, İslam Dünyasının ilk kadın Başbakanı Benazir Butto, İngiltere Başbakanı Tony Blair, Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis, Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak, Polonya Devlet Başkanı Lech Walesa, İsrail Başbakanı İzak Rabin, İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weizman, İsrail Dışişleri Bakanı İzak Şamir, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz, Yunanistan Başbakanı Konstantin Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Glafkos Klerides, Çek Devlet Başkanı Václav Klaus, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildth, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi başkanı Van den Linden ,AB Dışilişkiler Sorumlusu Javier Solana, İtalya eski Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı Mesut Barzani, Nato Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen gibi isimler bulunuyor.

Nur Batur, suikast sonucu öldürülen Benazir Butto'yla Dubai'de son röportajı yapan gazeteci oldu.

Georgetown Universitesi. Wiltonpark Konferansı ve Bruksel forumu gibi birçok uluslararası konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Nur Batur'un yayınlanan 5 kitabı da bulunuyor.

Unesco Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi üyesi ve Unicef Milli Komitesi Danışma kurulu üyesi olan Batur, Bahçeşehir Üniversitesinde Yüksek Lisans ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Siyasi Gazetecilik dersleri veriyor.

HAKKINDA

Ahmet ve Sabahat Feyizoğlu çiftinin ikinci kızı olarak İzmir'de dünyaya geldi. Annesi diş hekimi, babası emekli albay ve Kore gazisiydi. Kız kardeşi, Nilüfer Feyizoğlu, emekli başkonsolostur.

KİTAPLARI

• Yürekten Gülerekten Yürüdüm (2004)

• Rauf Denktaş: Yeniden Yaşasaydım (2007)

• Benazir: Benazir Butto'nun bitmeyen hikâyesi (2008)

• Tarihi Yazarken Yaşamak (2011)

• APO'yla son Tango Ekim (2013)

ÖDÜLLERİ

Birleşmiş Milletler Dag Hammorjold Bursu

1986- 1987-1989 : 3 kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi..

1994 Tempo Dergisi tarafından yılın en iyi televizyon sunucusu

2004 Uluslararası Barış ve dostluk ödülü

2008 Cumhuriyetin 84. yılı dolayısıyla Televizyon ve Gazetecilik dalında "Yılın Altın İnsanı"