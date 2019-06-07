Numan Kurtulmuş: "CHP'nin yaptığı VIP krizi değil devlete saldırıdır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:

"Olay VIP krizi falan değildir açıkça, düpedüz devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur"

ORDU - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu-Giresun Havalimanı VIP salonuna yaşanan olayın 'VIP krizi' gibi basit bir ifadeyle geçiştirilemeyeceğini belirterek, "Olay açıkça devlete, Türkiye Cumhuriyetine ve devletin valisinin şahsına saldırıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş beraberinde AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kalabalığın VIP salonunda çıkardığı olayın ve Ordu Valisine yönelik hakaretamiz sözlerin başlı başına skandal olduğunu söyledi.

"VIP krizi değil, devletin valisine saldırıdır"

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Önceki gün burada yaşanan bir olumsuzluk dolayısıyla Ordu ilimiz ve Vali Bey Türkiye kamuoyuna bir şekilde girmiş oldu. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve beraberindeki CHP üst düzey yöneticilerininde olduğu heyetin Ordu Havaalanı'nda karşılaştığı durum maalesef bir VIP krizi şeklinde tanımlanamaz. Ortadaki mesele VIP krizi falan değilidir açıkça, düpedüz kim olursa olsun bazı siyasetçilerin devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devletine buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur. Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak, böyle görmek durumundayız" diye konuştu.

"CHP kamuoyundan özür dilemelidir"

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Siyasetçiler zaman zaman kendi arzu etmedikleri durumla karşılaşabilirler, farklı kanaatleri olabilir, herhangi bir olay karşısında farklı yaklaşımları olabilir. Ama herkesin ister iktidar mensubu ister muhalefet partilerin mensubu olsun herkesin asgariden göstermesi gereken temel tavır devletin bütün kurum ve kuruluşlarına ve şahıslara karşı ölçülü davranmak mecburiyetindedir. Siyasetçi ağzından çıkan lafı, yaptığı işi, o anki o hava içerisinde kendisince haklı görebilir ama Türkiye kamuoyunu yaralamıştır. Türkiye'de vicdan sahibi büyük çoğunluğu rahatsız etmiştir. Meselenin böyle bir VIP krizi şeklinde lanse edilmesini de doğru bulmuyoruz. Bu sözlü saldırılar, hakaretler dolayısıyla karşılaştığı bu muameleden dolayı Sayın Valimize tabiri caizse geçmiş olsun ziyaretinde de bulunuyorum. Bu yanlışın hep beraber karşısında olmamız lazım. Bu yanlışın içinde ismi geçen CHP'nin üst düzey yöneticilerininde bir şekilde kendilerini halkın gözünde ibra edecek tavır ve davranışlar içinde olması lazım. Karşılaşılan bu durumla ilgili Vali Bey gerekli hukuki mücadeleyi de başlattığını kamuoyu ile paylaştı. Sürecin biz de takipçisi olacağız. Vahim bir yanlıştır, çok büyük hatadır, çok büyük terbiyesizliktir, çok büyük skandaldır. Bunların bir karşılığı olması gerekir diye düşünüyorum. Bir kez daha en üst perdeden Sayın Ekrem İmamoğlu ve üst düzey CHP yöneticilerinin de içinde bulunduğu bu skandalın ortaya çıkmasında payı olan herkesi kınıyorum. Bu ayıptır, siyaseten yakışıksızdır. Böyle bir tavrın olması günümüz Türkiye'sinin kaldıramayacağı, inşallah bu durumu tashih ederler ve kamuoyu önünde de davranışlarından dolayı özür dilerler."

Kaynak: İHA