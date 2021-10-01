Nükhet Hotar: "Milli değerlerimizi anlatmak görevimiz"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), "Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran Uluslararası Kongresi" ile Anadolu kültürünün oluşmasında emeği geçen değerleri andı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Asırlar boyunca Anadolu'yu ve Türk mirasını zenginleştiren Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran gibi değerlerimizi anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ), Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türkçe', 'Hacı Bektaş Veli', 'Ahi Evran ve Ahilik' anma yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği, "Uluslararası Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran Uluslararası Kongresi", DEÜ Sabancı Kültür Sarayında başladı.

Yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanı ve araştırmacıların konuşmacı olarak katıldığı; Türkçeden Anadolu'nun Türkleşmesine, ahilik kültüründen tasavvufa kadar birçok konuya mercek tutan kongrenin açılış konuşmasını DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar yaptı.

Türk kültürünü zenginleştirdiler

Dokuz Eylül Üniversitesinin ecdadın tarihini, medeniyetini, insanlığa katkılarını anlatacak her çalışmaya destek verdiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Uluslararası kongremizle, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021'e adları verilen değerlerimizin aziz milletimiz ve Türk kültürü için önemine dikkat çekiyoruz. Türk fütuhat hareketinin Anadolu'yu vatan tutma gayretleri, 1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Muharebesi ile yeni bir dönemin kapılarını açtı. Elbette, savaş ve kılıç ile kalıcı olmak ya da kudretli hükümdarın ardında saf tutmak, hiçbir toplum için yeterli değildi. Buradaki esas mesele, özü, yaşayışı ve kültürü ile itibariyle değerlerini, zamanın ve hayatın getirdiği iklimde muhafaza edebilmekti. O yüzden; Yunus Emre'nin şiirleri medeniyet dilinin abideleri; Hacı Bektaş Veli'nin fikirleri şuuru aydınlatan sonsuzluğun merhalesidir. Ahi Evran'ın anlayışı zanaatı icra etmenin ve dayanışmanın simgesidir. Dolayısıyla onlardan aldığımız miras, gönülleri birbirimize; dilimizi örf ve adetimize; kültürümüzü, bin yıllık yurdumuzun sinesine nakşetmiştir" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin milli ve manevi değerleri pekiştirecek her girişime önem verdiğini ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini ifade eden Rektör Hotar, "Asırlar boyunca Anadolu'yu ve Türk mirasını zenginleştiren Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran gibi değerlerimizi anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta de, 'Yunus Emre ve Türkçe', 'Hacı Bektaş Veli', 'Ahi Evran ve Ahilik' Anma Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendikleri etkinliklerin bütün sene boyunca devam edeceğini ifade etti.

Kongre kapsamında, ahilik kültürünün izlerini taşıyan, 31 farklı sanatçının 44 eserinden oluşan 'Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar'dan Sanata Yansıyanlar' karma sergisi de ziyarete açılırken, Yunus ile İlahi Aşkın Sesi ve Bektaşi Nefesi dinletisi de katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Uluslararası boyutta düzenlenen, birçok yerli-yabancı bilim insanın katılım gösterdiği ve 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenen kongre boyunca toplamda 64 konuşmacının yer aldığı 15 oturum gerçekleştirilecek. Hacı Bektaş Veli'nin evrensel değerlere dayalı düşünceleri, Yunus Emre'nin insanları ortak değerler etrafında birleştiren ilkeleri ve Ahi Evran'ın Anadolu halkının barış ve refahına olan katkıları akademik olarak ele alınacak. Kongrede sunulan bildiriler daha sonra dergi özel sayısında yayınlanacak. - İZMİR