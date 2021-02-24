Nükhet Duru Hıncal Uluç hakkında neler söyledi? Nükhet Duru kimdir?

Şarkıcı Nükhet Duru, YouTube'da Armağan Çağlayan'ın kanalı '196Sekiz' kanalında konuk olan Şarkıcı Nükhet Duru ilk büyük aşkından bahsetti. Peki, Nükhet Duru Hıncal Uluç hakkında neler söyledi? Nükhet Duru kimdir?

NÜKHET DURU HINCAL ULUÇ HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

İlk büyük aşkından bahseden Nükhet Duru, Hıncal Uluç olan kırgınlığını dile getirdi. Bir dönem Hürriyet'in patronu olan Erol Simavi ile aşk yaşayan Duru, aşkını doğruladı ve yaşandığını dile getirdi. Döneminde basında yer almadığını ancak müzik sektöründen herkesin bu aşkı bildiğini söyledi. Ancak 1980 yılına gelindiğinde bu aşkı farklı bir dille kaleme alan Hıncal Uluç'un yazmasıyla birçok insan bu ilişkiyi öğrendi. Nükhet Duru, Erol Simavi ile olan ilişkisini gazetelerde yazan Hıncal Uluç'a kızdığını ifade ederek, "Hıncal beyin yazmaması gerekirdi. Çünkü Erol beyin evinde misafir kalmış ve onun sohbetlerini, sırlarını, düşüncelerini her zaman bende kalacak diyerek o evden çıkmış biriydi. Hıncal bey öyle bir üslup kullanmayı seçti ki beni bir geyşa pozisyonunda yazdı. Ben evlenmiş ve boşanmış bir çocuk sahibiydim. Böyle yazması gerekmezdi. Ama gelgitleri olan bir insan olduğu için bir gün der ki gırtlağında bülbül mü var? Bir günde der ki batı müziğini bırakıp alaturka söyledi, onu sevenlere ihanet etti. Gel gitli olduğu için çok kırıcı cümleler kullandı ve bence bu ilişkiyi o şekilde yazması gazeteciler tarafından da ayıplandı. Bunu böyle yazılmasını Erol bey hiç istemezdi" dedi.

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru, 19 Mayıs 1954 (66 yaşında) yılında İstanbul'da doğdu.Profesyonel kariyerine 1971'de, Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak başladı. 1978 yılında Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen şarkı yarışmasına Modern Folk Üçlüsü ile birlikte katıldı. Bu yarışmada birinci oldu. 80'li yıllarda Türk Sanat Müziği eserleri de yorumlamaya başladı. Böylece sahnelerde assolist olarak da kendini gösterdi. Buna karşın her daim pop müziğe daha yakın duran Nükhet Duru, imza atmış olduğu albüm, tv programı, müzikal, sinema filmi ve dizi film haricinde, kariyeri süresince seslendirdiği yüzlerce şarkı, gerçekleştirmiş olduğu binlerce konserle Türkiye'de popüler kültürün en uzun soluklu isimlerinden olmayı başarmıştır.

27 Ağustos 2014 tarihinde usta sanatçı Timur Selçuk ile birlikte Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Nükhet Duru, 18 Eylül 2015 tarihinde bu kez Pop müziğin romantik sesi Yaşar ile aynı sahneyi paylaştı. "Hayat Şarkılarda" adlı konserin ilk bölümünde "Hepiniz hoş geldiniz. Bu günlerde birbirimize daha çok ihtiyacımız var. Daha çok direnmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı hiçbir sanat faaliyetini iptal ettirmezdi, çünkü sanat direnmektir. Sanattan vazgeçen devletlerin hayat damarı gerçekten kesilir!" dedi. Nükhet Duru konserinde İspanyol Meyhanasi adlı şarkısını seslendirirken bir ara sahnede şarkısını keserek, "Ayran içecek halimiz yok ya, yaşam tarzımızı değiştirmediğimiz gibi içeceğimizi de değiştirmedik" demiştir.

Nükhet Duru, 2016 yılında yapımcılığını Türker İnanoğlu 'nun yaptığı, başrolleri Caner Cindoruk, Pelin Akil, Cezmi Baskın ve Kayhan Yıldızoğlu ile birlikte paylaştığı İstanbulname adlı müzikalde Uğur böceği karakterini canlandırmıştır.

13 Şubat 2020'de Hikayesi Var isminde yeni stüdyo albümü tanıtıldı ve yayınlandı.

3 Eylül 2020'de ikinci bölümü yayınlanan Menajerimi Ara adlı dizide konuk oyuncu olarak kendisini canlandırmıştır.