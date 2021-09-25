NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU - Haberler
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NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü kent, 538,61 ile Trabzon oldu.

TRABZON (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasına göre, nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü kent, 538,61 ile Trabzon oldu. Cadde ve sokakların kalabalığı ise dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre, nüfusa oranla en çok vaka görülen kent, 538,61 ile Trabzon oldu. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, maske kuralına genellikle uyulmadığı görüldü.

Kentte yaşayan Süleyman Önal, 'Trabzon'da kimse maske takmıyor. Ne tedbir var ne denetim. Aşı olmayan insanlara kontrol yok. Sokakta sanki korona yokmuş gibi insanlar dolaşıyor. Her yer kalabalık. Denetimin sıkı olması gerekiyor' diye konuştu.

'MASKE TAKMIYORLAR'

Şehrin kalabalık olduğuna ve turistlerin maske takmadığına dikkat çeken Oğuz Şişman, 'Açık alanlarda toplum baskısı nedeni ile çoğu insan maske takıyor. Bazı kişiler ise takmıyorlar ama onlar azınlıkta olanlar. Lokanta ve kafeteryalarda insanlar dip dibe oturuyor. Mesafe sıfır. Adam yemek yiyecek, diye zaten maske takamıyor. Kimsenin pandemi kurallarına uyduğu yok. Saldı herkes artık. Zaten turist mevsimi. Turistler kesinlikle maske takmıyorlar. Uyarıyoruz, aldırış etmiyorlar' dedi.

Kemal Kalmuk ise 'Kent genelinde kurallara uyulmuyor. İnsanlarımız bilinçsiz, sorumsuz. Paranoyak olanlarımız da var. Kurallara inanmayan da var. Maske kuralı artık hiçe sayılmaya başlandı. Maske sadece kendine değil, karşı tarafa da saygıyı gösterir. Trabzon bu gidişle ilk sıradan asla inemez. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyorum' diye konuştu.

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU

NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU
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Haber: NÜFUSA ORANLA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR DOLU - Haberler
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