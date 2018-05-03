NTV'de Oğuz Haksever'den Sultanbeyli İçin Skandal İfade: Belediye Başkanları Bile Var
NTV'nin deneyimli sunucularından Oğuz Haksever, 400 bin nüfusluk Sultanbeyli'deki mülkiyet problemiyle ilgili haberi servis ederken "Belediye başkanları bile var" ifadesini kullanarak büyük bir skandala imza attı.
Haberler.com/ Olgun Kızıltepe Bakanlar kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın "Sultanbeyli'nin tapuları dağıtılacak" şeklindeki açıklaması tüm gözleri bu ilçeye çevirdi.
ULUSAL BASINDA GÜNDEM SULTANBEYLİ
Hal böyle olunca ulusal basında da gündem Sultanbeyli oldu. Birçok gazeteci ve televizyoncu ilçeye giderek tapu sorunu hakkında gerek vatandaşlara, gerekse Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e mikrofon uzatarak son gelişmeleri takipçilerine aktarıyor.
OĞUZ HAKSEVER'DEN SKANDAL İFADE
Bu kanallardan biri de NTV oldu. Muhabirlerini ilçemize gönderen kanal yönetimi, vatandaşlara mikrofon uzatarak tapu sorunu konusundaki görüşlerini sordu. Ancak stüdyoda haberi sunan Oğuz Haksever, Sultanbeyli için skandal ifadeler kullandı.
"BELEDİYE BAŞKANLARI BİLE VAR"
Haberi ön yargılı bir tutumla ekran başındakilere aktaran Haksever, "İmar barışı Sultanbeyli ilçesini yakından ilgilendiriyor. Neredeyse tamamı imar dışında bir yer. Ama hayat orada devam ediyor. Belediye başkanları bile var" sözlerine yer verdi.
BAŞKAN KESKİN'DEN YANIT
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli hakkındaki ifadeleriniz bizlere bilgi eksikliğinizi ve ilçemize ön yargınızı hissettirdi. İlçemizin yüzde 70'e yakını İmarlıdır" dedi.
-
trilyon edecek arsalara bedava kon ev yap sonra bedava tapu al ne güzel memleket bu tapusuz daireler icra yoluyla satılsa devlete 100 milyar dolar kaynak gelirdi şimdi 5-10 milyar dolara razıyızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
saadet geliyor, korkmayın herkese saadet getirecek allahın iznıyle, 16 yıkdır artık yeter, , , bilge başkan, , ,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Eğer Belediye başkanı veya başkanları da varsa neresi skandal. Bence bu başlığı atan haberci, sen oltanı alıp balığa çık. Yaptığın ilgi çekmek için frikik veren sokak mankenlerinden farklı bir şey değil. Seni öpüyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
YANLIŞA HEP İSYAN EDERLER.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
geçmiş ola populeritesi düşer artık :)Cevap Yaz Yayından Kaldır