NTV'de Oğuz Haksever'den Sultanbeyli İçin Skandal İfade: Belediye Başkanları Bile Var

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe Bakanlar kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın "Sultanbeyli'nin tapuları dağıtılacak" şeklindeki açıklaması tüm gözleri bu ilçeye çevirdi.

ULUSAL BASINDA GÜNDEM SULTANBEYLİ

Hal böyle olunca ulusal basında da gündem Sultanbeyli oldu. Birçok gazeteci ve televizyoncu ilçeye giderek tapu sorunu hakkında gerek vatandaşlara, gerekse Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e mikrofon uzatarak son gelişmeleri takipçilerine aktarıyor.

OĞUZ HAKSEVER'DEN SKANDAL İFADE

Bu kanallardan biri de NTV oldu. Muhabirlerini ilçemize gönderen kanal yönetimi, vatandaşlara mikrofon uzatarak tapu sorunu konusundaki görüşlerini sordu. Ancak stüdyoda haberi sunan Oğuz Haksever, Sultanbeyli için skandal ifadeler kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI BİLE VAR"

Haberi ön yargılı bir tutumla ekran başındakilere aktaran Haksever, "İmar barışı Sultanbeyli ilçesini yakından ilgilendiriyor. Neredeyse tamamı imar dışında bir yer. Ama hayat orada devam ediyor. Belediye başkanları bile var" sözlerine yer verdi.

BAŞKAN KESKİN'DEN YANIT

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli hakkındaki ifadeleriniz bizlere bilgi eksikliğinizi ve ilçemize ön yargınızı hissettirdi. İlçemizin yüzde 70'e yakını İmarlıdır" dedi.