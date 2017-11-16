Nota vermek nedir ? Neden nota verilir ? Nota verilirse ne olur ? Dışişleri Bakanlığı, ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın durumu hakkında bilgi verilmesi için ABD'ye yazılı nota verdi. Genellikle iki ülke arasındaki soğukluk ve gerilimde duyduğumuz ve biraz da kamuoyunda yanlış bilinen bir tabirdir "nota vermek.

Dışişleri Bakanlığı, Rıza Sarraf'ın durumuyla ilgili ABD'ye nota verdi.Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara deniyor.Üçüncü şahıstan üçüncü şahısa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur.

DİPLOMASİDE NOTA VERMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara deniyor.

İKİ TÜRLÜ NOTA VERİLEBİLİYOR

Diplomaside sözlü ve yazılı olmak üzere iki tür nota verilebiliyor.

SÖZLÜ NOTA (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahısa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

YAZILI NOTA (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.