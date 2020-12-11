Nostradamus | Nostradamus kimdir? Nostradamus 2021 kehanetleri nelerdir?

Nostradamus 16. yüzyılda yaşamış dünyanın bilinen en ünlü kahinidir aynı zamanda bir doktordur. Kendi ölümünü dahi bilen kahinin yüzyıldır yüzlerce kehaneti gerçek oldu. Peki Nostradamus 2021 kehanetleri nelerdir?

Nostradamus asıl adıyla Michel de Nostredame'ın 1503 yılında dünyaya geldiği bilinmektedir. 16. yüzyılın en ünlü kahini olan Nostradamus aynı zamanda çok bilgili bir doktordur. Kehanetleri ile 500 yıldır bilinirliğini koruyan Nostradamus ayrıca bilimle de uğraştıı için insanların güvenini kazanmıştır. Yüzyıllardır neredeyse tüm kehanetleri gerçekleşen Nostradamus'un 2020 için verdiği kehanetler gerçek olmuştu. İnananlar Nostradamus 2021 kehanetleri konusunda oldukça meraklı. Peki Nostradamus kimdir? İşte Nostradamus'un hayatı ve 2021 kehanetleri!

KEHANET NE DEMEK?

Nostradamus kehanetlerinden bahsetmeden önce kısaca kehanet ne demek ondan bahsedelim. "Kehanet" kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "bir şeyin, olayın gerçekleşeceğini önceden bilme" durumudur. Bu gerçekleşen olaylar için geçerlidir. Gerçekleşen bir olayı önceden bilen, öngören kişiye ise "Kahin" denir. Tarihte çok sayıda ünlü kahin vardır ve hala dedikleri bazı şeylerin gerçekleştiğine inanılır. Bunlardan en ünlü olanları da Nostradamus ve Baba Vanga'dır.

NOSTRADAMUS KİMDİR?

Michel de Nostredame 14 Aralık 1503 tarihinde dünyaya gelmiştir. Dünyanın en büyük kahini olarak bilinen Nostradamus aynı zamanda simya, astroloji, fizik, matematik gibi alanlarla da ilgilenmiştir ve kendisi aslında bir doktordur. İnsanlara göre Nostradamus kehanetleri altı boş değildir çünkü kendisi bilimle de ilgilenmiştir. Ayrıca Nostradamus Latince, İbranice ve Eski Yunanca gibi tarih ve din açısından önemli diller de bilmekteydi. Kahinliğin yanı sıra tıpta da önemli yenilikler yapan Nostradamus, özellikle 1546 ve 1547 yıllarında o zamanların büyük felaketi veba hastalığı için yaptığı özel tedavi ve ilaçlarla adından sıkça bahsettirmişti.

Kahin Nostradamus'un kehanetlerinin doğru çıktığını ve gelecekle ilgili sorulara cevap bulduğunu ilk olarak dedeleri keşfetmiştir. Dedeleri Jean de St.Remy ve Pierre de Nostredame onun kehanetlerine inanmış ve onu desteklemişlerdir. Gördüğü ve bildiği kehanetleri insanlarla paylaşma arzusunda olan Nostradamus bunu başlarda manzumlar ve kitaplar yoluyla paylaştı. 1550 yılında ilk almağını yazan Nostradamus daha sonra 1558 yılında gördüğü tüm kehanetleri bir kitapta toplamak istedi. Nostradamus'un kıyamete kadar olacağını gördüğü tüm kehanetleri topladığı "Yüzyıllar" kitabında yüzyıllar içerisinde olacağını gördüğü tüm kehanetler yer alıyor.

NOSTRADAMUS 2021 KEHANETLERİ

Geçtiğimiz yüzyıllar içerisinde Nostradamus Kehanetlerinin neredeyse tümü gerçekleşti. 21. Yüzyıl için söylediği kehanetler de gerçekleşen kahinin yeni sene için verdiği kehanetler merak ediliyor. İşte Nostradamus 2021 kehanetleri!

Fransız Kahin Nostradamus Türkiye ve Güney Asya'da büyük depremler olacağını kehanet etmiş. Yıllar içinde gelen depremleri bilen Kahin, önümüzdeki yıllar için de deprem olacağını söylüyor. Bazı kaynaklar yapılan hesaplamalarda bu depremin Gölcük olduğunu, devamında bir deprem olmadığını söylese de kehanete inananlar da var.

ve Güney Asya'da büyük depremler olacağını kehanet etmiş. Yıllar içinde gelen depremleri bilen Kahin, önümüzdeki yıllar için de deprem olacağını söylüyor. Bazı kaynaklar yapılan hesaplamalarda bu depremin Gölcük olduğunu, devamında bir deprem olmadığını söylese de kehanete inananlar da var. Yapılan Astrolojik hesaplamalara göre Nostradamus iki deniz arasında savaşlar olacağından bahsediyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre bu savaş Ege ve Karadeniz'e denk gelen bölgede olacak. Yani Nostradamus Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaş olacağını kehanet etmiş.

Nostradamus 2020 yılında Koronavirüs salgını olacağını 16. yüzyılda duyurmuştu. 2020 ve 2021 yılındaki salgın için Nostradamus şunları söylüyor: "İkizler yılında ("20-20") doğudan (Çin) bir kraliçe (corona) yükselecek, gece yaratıklarından (yarasa) vebasını (virüs), 7 tepeli diyara (İtalya-Roma) yayacak ve tüm dünyayı yok etmekiçin alaca karanlıklarında olan insanları (yaşlılar) toza dönüştürecek (ölüm). Bildiğiniz gibi bu dünya ekonomisinin da sonu olacak!"

Nostradamus da Baba Vanga gibi 2021 yılında dünyanın önemli liderlerinden birinin suikaste kurban gideceğini kehanet etmiş. Kaynaklarda Nostradamus'un verdiği tariflere göre bunun Putin olduğu ön görülüyor.

Nostradamus İngiltere'de büyük değişiklikler olacağını ve kraliçenin tahttan ineceğini kehanet etmiş. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttan ineceği kehanetini bulunan Nostradamus tahta yeni gelecek kişinin bir erkek olacağını "yeni bir kral" kehanetinde bulunarak belirtiyor.

Yine Baba Vanga'nın da kehanette bulunduğu gibi Nostradamus da bu sene Rusya'ya bir Asteroid çarpacağını söylemiş.

Nostradamus 2020 ve 2021'in Amerika için büyük felaketler getireceğini söylemiş. Bunların çoğu ekonomik alanda. Bu sene Amerika için ekonomik çöküşün geleceğini söylemiş!

Bilimadamlarının yaptığı araştırmalara göre Nostradamus, etkisi çok büyük olacak ve özellikle de ABD'yi derinden sarsacak başka bir salgından söz ediyor. Bunlar HIV virüsü, uyuşturucu bağımlılığı, yoksulluk, psikolojik rahatsızlıklar, depresyonlar olarak verilmiş. Tüm dünyada da etkisini göstereceği söyleniyor.

NOSTRADAMUS KEHANETLERİ NELERDİR?

Nostradamus kehanetleri diğer kahinler gibi açık ve direkt olarak vermemiştir. Yazdığı kitaplardan ve söylemlerinden direkt olarak kehaneti çıkarmak mümkün olmamaktadır. Çünkü Nostradamus kehanetleri genellikle sembollerle ve imalarla vermiştir. Yazdığı kehanetlerin çoğu dörtlüklerden ve manzumlardan oluşmaktadır. Bu sebeple Nostrdamus kehanetleri okunduğu dörtlüğün ya da yazıların içerisinden çıkarılmaktadır. Örneğin:

"Tutsak kraliçe doğurduğuna bin pişman

Görüp görüp kızının gün günden solduğunu

Koca zindan inim inim Düşes çığlıklarından

Angouleme Düşesi bu, kocası amcaoğlu."

Nostradamus bu manzumunu Fransız Devrimi için yazmıştır. Burada kehanet ettiği şey şey o zamanın kraliçesi Maria Antoinette ve Angouleme Düşesi'nin zindanda geçireceği vakitlerdir. İkisi Fransız Devrimi zamanı gerçekten de Temple zindanında bu şekilde tutsak tutulmuşlar.

Nostradamus kehanetlerinde 3. Dünya Savaşı'nın haber ini veriyor. Nostradamus'a göre 2076 yılında tüm dünyada büyük felaketlere neden olacak 3. Dünya Savaşı meydana gelecek.

ini veriyor. Nostradamus'a göre 2076 yılında tüm dünyada büyük felaketlere neden olacak 3. Dünya Savaşı meydana gelecek. Nostradamus Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulacağını da önceden ön görüyor ve şu dizelerle haberini veriyor:

"Siz savaştan sonra görün o ülkeyi

Bir güce ulaşacak en üst düzeyde

Yeni bir önder gelecek taşra kökenli

O güç dağlar aşacak, inecek denizlere"