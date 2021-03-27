Norveç - Türkiye maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü golleri izle! 27 Mart Norveç - Türkiye maçının gollerini kim attı?

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında Norveç, Türkiye'yi konuk etti. Peki Norveç - Türkiye maçı kaç kaç bitti? Norveç - Türkiye canlı anlatım, canlı takip izle! Norveç - Türkiye maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Dünya Kupası eleme maçları tüm hızıyla devam ederken sporseverler Norveç - Türkiye maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Norveç - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Norveç - Türkiye hangi kanalda? Norveç - Türkiye muhtemel 11'ler! Norveç - Türkiye canlı izle! Maçtan dakikalar! Norveç - Türkiye maç özeti izle! Maç özeti çıktı mı?

İŞTE İLK 11'LER

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Norveç - Türkiye Dünya Kupası eleme grubu ilk maçı henüz bitmedi. Maç şuanda 3 - 0 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maç bitiminde özet linki aktif olacaktır.

Maç 3-0 Millilerimizin üstünlüğü ile devam etmekte.

NORVEÇ TÜRKİYE GOLLERİ KİM ATTI?

Ozan Tufan, 4. dakikada golü attı.

Çağlar Söyüncü, 28.dakikada gol attı.

Ozan Tufan, 59.dakikada bir gol daha attı.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya karşı karşıya gelecek.

İLK YARI

Dakika 4: Hakan Çalhanoğlu'nun pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı, sol kanatta buluştuğu topu içeri çevirdi. Ajer'den seken topa gelişine sol ayağıyla vuran Ozan Tufan, ağları sarstı ve Milli Takımımız öne geçti: 0-1

Dakika 11: Haaland'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sörloth, vuruşunu yaptı, ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Dakika 26: Şans yanımızda. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Sörloth'un yaptığı sert vuruş direkten oyuna alanına döndü.

Dakika 28: Mert Müldür'den pası alan Hakan Çalhanoğlu, sağ çaprazdan topu içeriye çevirmeye çalıştı, top Berg'den kornere çıktı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü, farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Dakika 43: Burak Yılmaz'ın muhteşem ara pasıyla Norveç ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın şutu Ajer'den kornere çıktı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşuna arka direkte kafa vuran Kaan Ayhan, çerçeveyi bulamadı.

İKİNCİ YARI

Dakika 59: Ozan Tufan'dan muhteşem bir gol! Burak Yılmaz'la duvar pasına giren Hakan Çalhanoğlu, boş gördüğü Ozan'a pasını aktardı. Ceza sahası dışından muhteşem bir şut atan Ozan, Hansen'i çaresiz bıraktı ve Milli Takım farkı 3'e çıkardı.

Dakika 65: Sörloth'un pasına hareketlenen Elyounoussi, topu içeri çevirdi. Haaland'ın şutu Çağlar'dan döndü.

Dakika 80: Norveç 10 kişi kaldı. 69'da oyuna dahil olan Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart gördü.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇ ÖZETİ İZLE

Özet linki birazdan aktif olacaktır.

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Maç özetini TRT 1 sayfasından izleyebilirsiniz.