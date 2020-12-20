Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı

20.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:45

Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, soğuk havaların yüz felcini tetiklediğini belirterek, yüz felcinden korunmak için atkı, bere ve maskenin mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.

Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı

KONYA - Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, soğuk havaların yüz felcini tetiklediğini belirterek, yüz felcinden korunmak için atkı, bere ve maskenin mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.

Medova Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, havaların soğumasıyla birlikte yüz felçlerinin de sorun olduğunu ifade etti. Yüzün bir taraf mimik kaslarında etkilenmeye bağlı olarak gözü kapatamama, dudağı büzememe ve mimik kaslarını kullanamama şeklinde semptomlar ortaya çıktığını kaydeden Uzm. Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, "Bu hastalık en sık soğuk havayla tetiklenme ya da cereyanlı ortamlarda, rüzgarlı ortamlarda fazla bulunmayla tetiklenmekte. Bu nedenle şoför hastalığı da denilmiş bir dönem. Çünkü şoförler ortamı havalandırmak için camı açıyorlar ve buna bağlı rüzgara maruz kalıyorlar. Aynı taraf yüzünde yüz felci ortaya çıkmakta. Mimik kaslarına giden yüz sinirinin kulak kanalından geçerken ödemlenip sinir sıkışması ve kısa devre oluşturmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bunun soğuk havalar dışında şeker hastalığı ve strese bağlı ya da zona hastalığına bağlı da ortaya çıkabildiğini bilmekteyiz" dedi.

Yüz felcinden korunma yolları ve tedavi yöntemlerine değinen Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, "Yüz felçlerinden korunmak için atkı, bere ve maske zaten şu dönemde mutlaka kullanmamız gereken korunma yöntemlerinden. Bu nedenle atkı, bere ve maskeyle birlikte soğuk ve rüzgarlı havalarda, dış ortamlarda bulunabiliriz. Hastalığın tedavisinde kortizon içerikli ilaçlar kullanılmakta. Tabi ki sebebe yönelik de hareket edilmekte. Yüz felci eğer soğuk havalara bağlı ortaya çıkmışsa kortizon içerikli ilaçlar kullanmaktayız. Şeker hastalığına bağlı ortaya çıkmışsa şeker hastalığının tedavisi ve sinirin iyileşmesine yönelik ilaçlar vererek hastalığı tedavi edebilmekteyiz" şeklinde konuştu.

Hastaların iyileşme sürecini de aktaran Akça Karpuzoğlu, "Hastaların yüzde 80'i ilk 20 gün içerisinde iyileşmeye başlamakla beraber geriye kalan yüzde 20'lik grubun çoğunluğu 6 ay içerisinde iyileşir. Ama ilk 20 gün içerisinde iyileşmeyen hastalarda fizik tedavi yöntemleriyle o bölgedeki yüz kaslarını çalıştırma egzersizleri yapılabildiği gibi bu hastalarda cerrahiye kadar gidilebilir. İlk 20 günden sonra elektrofizyolojik incelemeyle biz bu hastalıkta sinirin ve kasların ne derece etkilendiğini tespit edebilmekteyiz" diye konuştu.

Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı
Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı
Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı
Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Ali Şansalan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:48:04. #1.14#
title