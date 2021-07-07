NORMALLEŞME VE GÜZEL HAVA İKİNCİ EL PAZARINI HAREKETLENDİRDİ
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NORMALLEŞME VE GÜZEL HAVA İKİNCİ EL PAZARINI HAREKETLENDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İKİNCİ el otomobil satışı, normalleşme süreciyle birlikte güzel havaların etkisiyle hareketlendi.

İKİNCİ el otomobil satışı, normalleşme süreciyle birlikte güzel havaların etkisiyle hareketlendi. Galericiler, ilgiden memnun olduklarını belirterek yaz sonuna kadar hareketliliğin artarak süreceğini kaydetti.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen ikinci el araç piyasasında, normalleşme ve güzel hava olumlu etki yarattı. Kurban Bayramı gibi yaz tatili zamanının gelmesi, kapalı alanlarda sıkılan vatandaşların rahat gezinebilme istekleri, uzak aile ziyaretleri gibi nedenler satışların artmasında etkili oldu. Ayrıca devletin sağladığı taksit sayılarının arttıran kredi imkanları da ilgiyi arttırdı. Galericiler, ilgiden memnun olduklarını belirterek yaz sonuna kadar hareketliliğin artarak süreceğini kaydetti.

Galerici, evli ve 1 çocuk babası Volkan Kurtçu (38), Havaların ısınmasıyla talep oldukça arttı. İkinci el piyasası şu an altın aylarını yaşıyor. İşlerimiz beklediğimizden daha iyi gidiyor dedi. İkinci el araç satım sorumlusu İlter yılmaz (45), Muazzam bir talep var. Nedeni ise bayramın yaklaşması. İnsanların tatil hazırlığını yapması. Günlerdir pandemi nedeniyle kapalı kalmaları. Ayrıca aileler, uzakta oturan akrabalarının da yanına gitmek için taşıta ihtiyaç duyuyor. İnsanlar çok bunaldı. Tatil beldelerinde araçlarıyla gezip görmek istiyorlar. Bunun yanında devletimizin sağladığı kredi imkanları da satışların artmasında etkili oldu dedi.

ŞARKISIYLA TEBESSÜM ETTİRDİ

Araç almaya gelen evli ve 2 çocuk babası inşaat malzemeleri satan Ali Türkoğlu (40), İhtiyacımız var. Pandemide, servis ya da toplu taşıma kullanmaktansa kendi aracımızı almak istedik. Fiyatlar uygun. 80 ila 130 bin lira arası bir araç bakıyorum dedi. Araç almaya gelen Soner Yağmur (37) ise, Uzun bir süre her yer kapalıydı. Havalar ısındı. İhtiyacımız vardı, biz de araç bakmaya geldik dedi. Araç almaya gelen evli ve 2 çocuk babası müzisyen Ali Özcanlar (32), eşine otomobil baktığını belirterek, Gün boyu dolaştım. Kafamda 2 araç belirledim. Onları kıyaslayacağım. Hangisi uygun olursa onu alacağım dedi.

Öte yandan müzisyen Ali Özcanlar'ın, otomobil alacağı eşi için ayaküstü besteleyip söylediği şarkı ise tebessüm yarattı.

NORMALLEŞME VE GÜZEL HAVA İKİNCİ EL PAZARINI HAREKETLENDİRDİ
NORMALLEŞME VE GÜZEL HAVA İKİNCİ EL PAZARINI HAREKETLENDİRDİ
NORMALLEŞME VE GÜZEL HAVA İKİNCİ EL PAZARINI HAREKETLENDİRDİ
NORMALLEŞME VE GÜZEL HAVA İKİNCİ EL PAZARINI HAREKETLENDİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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