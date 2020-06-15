Norm Ender kimdir? Norm Ender gerçek adı ne? Norm Ender kimdir kaç yaşında, nereli?
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Norm Ender kimdir? Norm Ender gerçek adı ne? Norm Ender kimdir kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden olan Norm Ender özellikle genç kitle tarafından yakından takip ediliyor. Peki, müzikleri ile milyonların takip ettiği ve diyalogları ile dikkatleri çeken Norm Ender kimdir?

Norm Ender kimdir? Norm Ender gerçek adı ne? Norm Ender kimdir kaç yaşında, nereli?
15.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:33

Müziklistelerini alt üst eden şarkıları ve dikkat çekici diyalogları ile öne çıkan Norm Ender, özellikle genç kitlenin büyük beğenisini topluyor. Peki, Norm Ender kimdir? Norm Ender gerçek adı ne? Norm Ender kimdir kaç yaşında, nereli?

NORM ENDER KİMDİR?

Doğum adı: Ender Eroğlu

Diğer adları: Norm Ender/Norm Life/Ender

Doğum:25 Mart 1985 (35 yaşında)

Nereli: Bornova, İzmir, Türkiye

Tarzı: Hip hop/Rap

Mesleği: Şarkıcı/Rapçi/Söz Yazarı

10 yaşında Cartel müzik grubu sayesinde rap müzik ile tanışan Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi.1999 yılında Erman Altınoğlu ile birlikte Norm grubunu kurdu. 2001 yılında ilk rap şarkısını profesyonel olarak çıkardı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazmıştır. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Herşey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söylemiştir. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekmiştir. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıklamıştır. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren "Eksik Etek" şarkısıyla sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer almıştır. Şarkının sözleri kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik içerdiği gerekçesiyle eleştirildi.

Norm Ender ilk albümünü çıkarmasının ardından, pek çok televizyon kanalında kendisiyle röportajlar yapılmıştır.

Rap müziğe bir süre ara veren Ender, 2017'de EMI-Universal Müzik Türkiye etiketi ile bir albüm daha çıkardı.

VİDEO KLİPLERİ

• 2002 - Kinim

• 2007 - Tekir

• 2010 - İçinde Patlar (Remix)

• 2011 - Çıktık Yine Yollara

• 2017 - Deli

• 2017 - Kaktüs

• 2019 - Mekanın Sahibi

ALBÜMLERİ

2010 Enderground

2010 İçinde Patlar

2017 Aura- Norm Ender'in yasal albümü

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