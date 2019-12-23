Nogay Şair Kadriya, Yalova, Eskişehir Ve Ankara'da anılacak

23.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:49

Kadriya Temirbulatova bir dizi etkinliklerle Yalova Çiftlikköy'de, Eskişehir'de ve Ankara'da anılacak.

Nogay Türklerinin ünlü kadın şairi Kadriya Temirbulatova doğumunun 70. ve ölümünün 41. yılı anısına çeşitli şehirlerde anma proğramları düzenlendi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından düzenlenen anma proğramları Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, Eskişehir'de ve Ankara'da yapılacak.

Rusya'da Dağıstan Özerk Cumhuryeti'nin Nogay bölgesinde Terekli Mektep şehrinde 1948 yılında doğan Kadriya Temirbulatova, 1978 yılında şaibeli bir şekilde yanarak ölmüştü.

Henüz 30'lu yaşların başında olmasına karşın yazdığı şiirler ile Nogay Türkleri ve ardından tüm Rusya'da şiirleri yayınlanan Kadriya Temirbulatova 1977 yılında SSCB yazarlar Birliği üyesi seçildi.

ÇİFTLİKKÖY'DE BİR CADDEYE ADI VERİLECEK

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir caddeye Kadriya Temirbulatova'nın adının verilmesi kararlaştırıldı. 24 Aralık Salı günü Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar tarafından açılışı yapılacak olan anma proğramının ardından Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, NogayTürkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Cemil Sütbaş ve İstanbul Nogay Türkleri Dernek Başkanı Veysel Demir tarafından Kadriya Temirbulatov Caddesinin açılış kurdelası kesilecek.

Kadriya Temirbulatov'u anma proğramlarına ayrıca Dağıstan Cumhuriyeti Nogay Bölgesinden bir heyet ile birlikte Kadriya Temirbulatov'un bazı yakınları katılacak.

KADRİYE TEMİRBULATOVA ESKİŞEHİR'DE DE ANILACAK

TÜRKSOY tarafından Kadriya Temirbulatov şiirlerinden oluşan Yiğitlerin Destanıyım adında bir de kitap basıldı. Kitabın tanıtımı ve anma proğramı 25 Aralık Çarşamba günü Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak. Porğramın açılışını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TÜRKSoy Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, Genel Sekreter Yardımcısı Doç.Dr. Bilal Çakıcı veEskişehir Nogay Türkleri Dernek Başkanı Zafer Karatay yapacak

SON PROĞRAM ANKARA'DA, TÜRKSOY'DA DÜZENLENECEK

Kadriya Temirbulatov'u anma ve Yiğitlerin Destanıyım kitabının tanıtım proğramının sonuncusu Ankara'da TÜRKSOY Genel Sekreterliği'nde yapılacak. 26 Aralık Perşembe günü yapılacak proğramda Nogay Türklerinin tanınan sanatçısı Arslanbek Sultanbekov'un bir de dinletisi olacak.

Kaynak: Bültenler