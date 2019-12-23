Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu?
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Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu?

Yılbaşı ve Noel bayramı arasındaki fark her sene Türkiye'de bazı tartışmalara neden oluyor. Peki yılbaşı ve Noel'in farkı nedir? Dünyanın dört bir yanında kutlanan bu bayramlar nereden geliyor?

23.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:05
Noel ve yılbaşı kutlamaları nedir, nasıl doğdu?

Dünyanın birçok ülkesinde Hristiyanlar 24 'ı 25'ine bağlayan gecede bayramını kutlamaya hazırlanıyor. ve Noel bayramı arasındaki fark her sene 'de bazı tartışmalara neden oluyor.


Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça karıştırılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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