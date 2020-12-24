Noel nedir? Noel ne zaman kutlanır? Noel Baba nedir? En güzel Noel mesajları!

Noel, Yeni Yıl yaklaşırken adından sıkça bahsedilen özel günlerden biridir. Yılbaşı yaklaşırken Noel ve Yılbaşı arasındaki fark sıkça tartışılıyor Hristiyanlığın en özel günlerinden biri olan Noel nedir? Noel ne zaman kutlanır nasıl kutlanır? İşte tüm soruların cevapları ve en güzel Noel mesajları!

Noel ya da Christmas Hristiyanlar için en özel günlerden birisidir ve bir bayram olarak kutlanır. Yeni yıl bayramı olan Noel, sürekli tartışması olan bir gündür. Ülkemizde Yılbaşı ve Noel arasındaki fark sıkça tartışılır ve Noel de 31 aralık zannedilir. Peki Noel ne zaman kutlanır? Noel nedir ve önemi nedir? Tüm bu soruların cevaplarının yanında en güzel Noel sözleri ve mesajları da yazımızda!

NOEL NEDİR?

Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesinden gelir. Almancada ise Noel anlamında kullanılan Weihnachten sözcüğü "kutsal geceler" anlamına geliri Noel, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı bir Hristiyan bayramıdır. Bunun yanında Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş ya da Milat Yortusu olarak da adlandırılır. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.

NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Bazı ülkelerde kutlamalar Noel 25 Aralık yanı sıra 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve 25 Aralık bitimine kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu bazı ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. Noel kutlamalarının olmazsa olmazı Noel Ağacı ve Noel Baba figürüdür.

NOEL BABA NEDİR?

Noel Baba, Noel gecesi çocuklara hediye bıraktığına inanılan efsanevi kişidir. Kökeni, Antalya'nın Demre (eski adı Myra) ilçesinde 4. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola'ya dayanır. Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşi ile birlikte yaşar. Elfleri ile birlikte çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirirler. Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girerek herkesin hediyesini dağıtır. Bu arada çocuklar tarafından kendisi ve geyikleri için bırakılan süt, kurabiye, havuç gibi yiyecek ve içecekleri tüketirler.

Noel Baba günümüzde kır saçlı, uzun kır sakallı, sevimli, koca göbekli, tonton birisi olarak resmedilir. Beyaz tüyleri olan kırmızı bir cübbe giymekte aynı görüntüde bir de kukuleta takmaktadır. Evinin yeri ülkelerin geleneklerine göre değişiklik göstermektedir. Kuzey Kutbu, Finlandiya'daki Korvatunturi, İsveç'teki Dalecarlia veya Grönland bunlardan bazılarıdır. Bazı ülkelerde Noel Baba grottoları kurulur ve çocuklar Noel Baba kılığındaki oyuncuların dizlerine oturarak hediye olarak ne istediklerini söylerler.

EN GÜZEL NOEL MESAJLARI VE SÖZLERİ

En güzel Noel mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz!