Noel Baba kostümlü dalgıç balıklarla yüzdü, turistleri selamladı

ANTALYA (DHA) - BEŞ milyon litrelik ana tank kapasitesiyle dünyanın 5'inci büyük akvaryumu olan Antalya Akvaryum'da, yılbaşına özgü animasyon etkinlikleri başladı. Ana tank içinde vatoz ve köpek balıklarıyla yüzerek turistleri selamlayan Noel Baba kostümlü dalgıç, ilgiyle izlendi.

3 metre genişliğinde, 131 metre uzunluğunda dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'da yılbaşı etkinlikleri hız kazandı. Binlerce tür balığın yaşam alanı olan akvaryumda Noel Baba kostümlü dalgıcın balıklarla yüzdüğü ve turistleri selamladığı etkinlik ilgi gördü. Akvaryumu dolaşan turistleri karşılayan dalgıç, kimi zaman çıkardığı hava kabarcıklarıyla şekiller yaptı kimi zaman elleriyle kalp yapıp kameralara poz verdi.

Atmosferin çok farklı ve renkli olduğunu söyleyen Burcu Kurtoğlu ise, "Yüzen Noel Baba yapmışlar. Balık görmeyi bekliyordum, Noel Baba gördüm. Bize ne hediye verecek onu çok merak ettim" ifadelerini kullandı.