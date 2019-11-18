Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz: Ticaret savaşlarında herkes kaybediyor
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Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz: Ticaret savaşlarında herkes kaybediyor

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarında herkesin kaybettiğini savunuyor.

18.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:48

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarında herkesin kaybettiğini savunuyor

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz: Ticaret savaşlarında herkes kaybediyor
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