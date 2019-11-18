Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz: Ticaret savaşlarında herkes kaybediyor
Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarında herkesin kaybettiğini savunuyor.
18.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:48
Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarında herkesin kaybettiğini savunuyor
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz: Ticaret savaşlarında herkes kaybediyor