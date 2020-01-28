: Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın evi müze oluyor

28.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:56

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve doktorluk yaparken kaldığı evi müzeye dönüştürülüyor.

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesince ilçede Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın bir bölümünün restore edilerek müze haline getirilmesi için proje hazırlandı. Rölöve çalışmasının başladığı evde hava koşullarının düzelmesiyle restorasyon çalışmalarına geçilecek.

Vali Mustafa Yaman, AA muhabirine, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü almasından duyduğu memnuniyet ve gururu dile getirdi.

Sancar'ın gençlere rol model olan değerli bir bilim insanı olduğunu aktaran Yaman, Sancar'ın yaşadığı, hatıralarının yer aldığı tarihi bir konağın bulunduğunu belirtti. Evin müzeye dönüştürülmesini istediklerini aktaran Yaman, konağın uzun süredir kullanılmadığını anımsattı.

Yaman, bu nedenle öncelikle evin restore edileceğine işaret ederek, şöyle dedi:

"Evin müzeye dönüşmesi konusunda Sancar ailesiyle bir karar birliğine vardık. Hem hatırasını yaşatalım hem de müze ev haline gelsin istedik. Ona göre çalışmalar yürütüyoruz. O konak, uzun süredir kullanılmadığı içinde restorasyon ihtiyaç duyuyor. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak buna biz destek veriyoruz. Şu anda arkadaşlar çalışmalarına başladılar. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde restorasyonu bitireceğiz. Oraya gelecek misafirlerin istifadesine sunmuş olacağız. Hem hatıratları canlı tutulacak, hem de o yaşantının bulunduğu zaman diliminin orijinal şeklini bundan sonraki zamana aktarılmasını sağlamış olacağız."

"Nobel'in temellerinin atıldığı ev"

Aziz Sancar'ın yeğeni Mahmut Sancar da 36 oda ve 12 daireden oluşan konağın bir bölümünün hala ev olarak kullanıldığını söyledi.

Sancar'ın yaşadığı dairenin atıl durumda olduğunu kaydeden Mahmut Sancar, valilik ve belediyenin desteğiyle evin müzeye dönüştürmesi kararının ailesini sevindirdiğini vurguladı.

Tarihi evin müzeye dönüştürülmesinin ilçe turizmine katkı sunacağını ifade eden Sancar, şunları ifade etti:

"İlçeye gelen yerli ve yabancı konuklar ilk olarak Aziz Sancar'ın yaşadığı evi görmek istiyor. Yıllardır atıl durumda kaldığı için çok kötü halde. 1990 yılında Aziz Sancar'ın annesi ve kız kardeşi ilçeden ayrıldıktan sonra kullanılmadı. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü Nobel ödülünün temellerinin atıldığı ev kullanılmaz durumda. Sancar'ın öğrencilik dönemlerine ait kitapları da mevcut."

"Evi hastane gibi kullanıyordu"

Sancar'ın ilçeye bağlı bir beldede doktorluk yaptığı dönemde, mesai saatleri dışında yaşadığı evin hasta akınına uğradığını aktaran Mahmur Sancar, "Burası devlet hastanesi gibi kullanılıyordu. Kimseden ücret almıyordu, bilakis ilaçları da kendi cebinden karşılıyordu." dedi.

Evin müzeye dönüşmesinin ilçeye büyük bir değer katacağını ifade eden Mahmut Sancar, restorasyon sonrası Aziz Sancar'ı evin açılış törenine katılması için davet edeceklerini söyledi.

Aziz Sancar'ın konakta yaşayan yeğeni Cengiz Sancar da evin müzeye dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçe sakinleri sevindi

İlçe sakinlerinden Vasfi Doğruyol, Aziz Sancar'ın öğrencilik yıllarında kullandığı odayı her ziyaretlerinde gurur yaşadıklarını belirterek, "İlçemizden dünya çapında ödüllü bir bilim adamı çıktığı için gururluyuz. Evinin müzeye dönüştürülmesi Savurluları sevindirdi. İlçemizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Aziz Sancar'ın da ilçemizi ziyaret etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan Tırpan da evin müze haline dönüştürülmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Bu sayede bilim adamı Aziz Sancar'ın hatırası yaşatılacak." dedi.

Kaynak: AA

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