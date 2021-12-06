NKÜ Şarköy MYO Öğrencileri Altın Madalya Aldı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu tarafından İstanbul'da üçüncüsü organize edilen 'Chocolate Cup 2021' çikolata yarışmasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini temsil eden Şarköy Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri birinci olarak altın madalya aldılar.

Öğrenciler Atlar KURD, Muhammet DURU ve Zeynep DEMİR, Öğr. Gör. Furkan Burak ÜNAL koçluğunda hazırlandıkları yarışmada, Black Box Ekip kategorisinde yarışarak Üniversitemize Altın Madalya kazandırdılar.

4 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen yarışmada Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Aygün KALIN, Öğr. Gör Furkan Burak ÜNAL ve Öğr. Gör. Sinem AKMAN da öğrencilere destek vererek yarışmaya katılım gösterdiler.

Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu Başkan Vekili Adem YILMAZ tarafından takdim edilen plaketi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini temsilen Öğr. Gör. Sinem AKMAN teslim aldı.

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