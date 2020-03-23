Nizip Belediyesi'nden evden çıkamayanlara yemek ve gıda yardımı
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Nizip Belediyesi, Gaziantep, Kilis, Nizip, Güncel

Nizip Belediyesi'nden evden çıkamayanlara yemek ve gıda yardımı

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

23.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:09
Nizip Belediyesi'nden evden çıkamayanlara yemek ve gıda yardımı

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'te cami minarelerinden uyarı yapıldı

Gaziantep'te de polis araçları ve belediyelerin merkezi sistemlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarıcı anonslar yapıldı.

İkindi ezanının okunmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında cami minarelerinden de bu yönde uyarı yapıldı.

Nizip ilçesinde Kaymakamlık ve Nizip Belediyesince kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" bilgilendirme toplantısı ilçe stadyumu sahasında gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan muhtarlar ve cami imamları saha üzerinde aralarına "sosyal mesafe" olacak şekilde yerlerini aldı.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmalarına yönelik getirilen kısıtlama ile ilgili tedbir aldıklarını ve bu konuyla ilgili hizmet verecek Vefa Sosyal Destek Grubu'nu kurduklarını söyledi.

Toplantıyı ilçe stadyumunda yapmalarındaki amacın virüs salgınına yönelik alınan bir tedbir olduğunu anlatan Şahin, "Belirlenen yaş grubundaki ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşmak için mahalle muhtarı ve cami imamlarıyla bir araya geldik. Burada muhtar ve imamlarımıza düşen görevleri anlatarak bizim de bu konuda yapacaklarımızla ilgili bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da evlerinden çıkmayacak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek, "İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için Nizip Belediyesi olarak hazırız." dedi.

Öte yandan polis ekipleri, evden çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü kişileri ikaz ederek evlerine gönderiyor.

İslahiye ilçesinde de park ve bahçelerde oturarak yasağa uymayan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar anonsla uyarılarak evlerine yönlendiriliyor.

Ekipler megafonla "65 yaş ve üzeri değerli hemşehrilerimiz. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." uyarısında bulunuyor.

Nizip Belediyesi'nden evden çıkamayanlara yemek ve gıda yardımı

Kaynak: AA

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Nizip Belediyesi'nden evden çıkamayanlara yemek ve gıda yardımı

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