Nisan hangi burç? Nisan ayında doğanların burcu nedir? 1-30 Nisan arası doğanlar hangi burç? Nisan ayı hangi burçtur?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak ediliyor. Peki, Nisan ayında doğanlar hangi burçtur? Nisan doğumluların burcu nedir? Nisan ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Nisan ve 30 Nisan arası doğanların burcu ne?

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Nisan ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Nisan ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Nisan burcu nedir? 20 Nisan ve 22 Nisan günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Nisan ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

NİSAN AYI HANGİ BURÇTUR?

Nisan ayında doğanlar Koç veya Boğa burcu olabilirler.

Nisan ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Nisan ve 20 Nisan tarihleri arasında doğanların burcu Koç burcudur. 21 Nisan - 30 Nisan günü doğanların burcu ise Boğa burcudur.

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

Buna göre Nisan ayında doğanlar ya Koç ya da Boğa burcuna ait olabilirler. Eğer Nisan ayının ilk 20 günü doğduysanız o zaman burcunuz Koç burcudur. Eğer Nisan ayının son 9 günü yani 21 Nisan ve 30 Nisan tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunu Boğa olur.

NİSAN AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Nisan ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Nisan günü doğanların burcu : Koç

2 Nisan günü doğanların burcu : Koç

3 Nisan günü doğanların burcu : Koç

4 Nisan günü doğanların burcu : Koç

5 Nisan günü doğanların burcu : Koç

6 Nisan günü doğanların burcu : Koç

7 Nisan günü doğanların burcu : Koç

8 Nisan günü doğanların burcu : Koç

9 Nisan günü doğanların burcu : Koç

10 Nisan günü doğanların burcu : Koç

11 Nisan günü doğanların burcu : Koç

12 Nisan günü doğanların burcu : Koç

13 Nisan günü doğanların burcu : Koç

14 Nisan günü doğanların burcu : Koç

15 Nisan günü doğanların burcu : Koç

16 Nisan günü doğanların burcu : Koç

17 Nisan günü doğanların burcu : Koç

18 Nisan günü doğanların burcu : Koç

19 Nisan günü doğanların burcu : Koç

20 Nisan günü doğanların burcu : Koç

21 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

22 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

23 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

24 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

25 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

26 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

27 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

28 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

29 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

30 Nisan günü doğanların burcu : Boğa

Koç burcu

KOÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Koç burcu (Latince'si Aries) burçlar kuşağının ilk burcudur. 21 Mart - 20 Nisan günleri arasında doğanlar Koç burcuna aittir. Koç burcu yıllık yorumları aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : Koç

Doğum Tarihleri : 21 Mart - 20 Nisan

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Gezegeni : Mars

Etkili Gezegeni : Mars

KOÇ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Koç burçları savaşçı kişilerdir ve yaşamlarında ortaya çıkan değişiklik veya problemlerle mücadele etmeyi her zaman başarırlar. 2011 yılında uranüs'ün yaşamınızda başlattığı değişiklikler ve beklenmeyen olaylar zinciri bu yıl hız kazanarak devam edecektir. Uranüs yaşamınızın fiziksel, ruhsal ve manevi boyutlarındaki tansiyonu açığa çıkarırken siz radikal değişiklikler yaparak çıkan tansiyonu fırsatlara dönüştürebileceksiniz. 24 haziran-19 eylül 2012 arası uranüs'ün plüton gezegeniyle 2015 yılına kadar gireceği dik açı pozisyonlarının ilk ikisi gerçekleşeceğinden, değişikliklere ayak uydurmak bu dönemde biraz zor olabilir. 2008 yılında 10. Kariyer evinize giren plüton zaten uzun vadeli değişiklikleri başlatmıştı. Ancak bu yıl uranüs'ün gücüyle bu değişiklikler hız kazanacak ve hiç beklemediğiniz gelişmeler kariyerinizi geleceğe taşıyacak. Koç karakterinin en önemli özelliklerinden biri de hızlı karar alma yeteneğidir. Biraz yavaşlayın ve önünüze çıkacak fırsatları düşünerek değerlendirin. Bu yıl fırsatçılığı ile bilinen jüpiter'in boğa burcuna girmesiyle yaşamınızda faydacı yaklaşımların önemi 11 haziran sonrası idealist yöntemlerin önüne geçecek. Koçların yönetici gezegeni olan mars'ın 3 temmuz tarihine kadar başak burcu ve 6. Kariyer evinizde kalması size, kariyerinizde atılım yapmadan önce detayları iyice değerlendirme şansı verecektir. 11 haziran tarihi itibarı ile jüpiter'in 3. İletişim evinize girmesi insanlarla daha olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğinizin güçlenmesi anlamına geliyor. Sabırsız davranıp her şeyi bir anda yapmaya kalkışarak enerjinizi dağıtmadığınız sürece, ortaya çıkacak önemli bir projeyi hızla ilerletme olanağınız var. Satürn'ün 7. İlişkiler evinizde iki yıl süren ziyareti sonucu diğer insanlar ve yaşamınızdaki özel kişilerle olan ilişkileriniz konusunda pek çok şey öğrenmiş olacaksınız. Satürn'ün 5 ekim tarihinde 8. İlişki evinize girmesini takiben yaşamakta olduğunuz ilişkiyi güçlendirecek belki de yeni bir gönül ilişkisini başlatacaksınız. Önlerindeki fırsatlara düşünmeden atlayan koçlar için korku duygusu bir erdem olabilir. İnsanın endişe ve korkularına karşı yenik hissetmesi sinir bozucu olsa da sabırlı olmak ve bir şeye girişmeden tüm detayları incelemek size uzun vadede büyük yarar sağlayacaktır. Yaşamınızdaki değişimler başınızı döndürse de 2013 yılından itibaren istikrar oluşmaya başlayacak ve çabalarınız karşılığını kazandığınız, başarılı bir şekilde yerinizi koruduğunuz bir dönem geliyor.

Boğa burcu

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Boğa, (Latince: Taurus, Boğa) burçlar kuşağının takımyıldızlarından biridir. Batısında Koç, doğusunda İkizler takımyıldızının arasında yer alır. Kuzeyinde Perseus ve Auriga (Arabacı takımyıldızı), güneydoğusunda Oryon, güneybatısında Eridanus ve Setus yer alır. 20 Nisan - 20 Mayıs arası doğanlar boğa burcuna aittirler.

Zodyak Sembolü : Boğa

Doğum Tarihleri : 20 Nisan - 20 Mayıs

Takımyıldızı : Boğa

Zodyak Elementi : Toprak

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Venüs

Zararlı Konum : Mars

Etkili Gezegeni : Ay

BOĞA BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Stres altındaki insanların mevcut durumu korumaya çalışmaları normaldir. Ancak değişim ile mücadele etmek, değişimin getireceği etkileri engellemez. Dolayısıyla böyle durumlarda değişim rüzgârlarına karşı direnmek yerine rüzgârı arkanıza alarak duygu, düşünce ve davranışlarınızın tempolarını arttırmak en akıllıca iştir. Böyle davranan kişiler pasif takipçiler değil atılgan liderler olarak tanınırlar. Jüpiter'in 2011 yılının ikinci yarısını boğa burcunda geçirmiş olması boğaların kişiler yaşamlarına umut tohumları attı. 25 aralık 2011 tarihinde tekrar ileri hareketine başlayan jüpiter, boğalara yeni yılda iyimser beklentiler veriyor. 2012 yılına boğalar geleceğe umut dolu başlayacaklar. Ancak 25 ocak 2012 tarihinde başlangıçların gezegeni mars 5. Kendini ifade evine geri döndüğünde yaratıcı projelerde belli bir yavaşlama ve romantik ilişkilerde bir zayıflama söz konusu olacaktır. Boğaların mars'ın tekrar ileri hareketine başlayacağı 13 nisan'a kadar bu alanlardaki problemleri gidermeleri gerekecek. Değişim sürecinde sabırsız davranmayın çünkü alacağınız kararlar uzun vadede çok olumlu sonuç verecekler. Aşk, para veya kariyer alanlarında doğru adımları atan boğalar gecikmelerin kendilerini daha iyi sonuçlara götürdüğünü göreceklerdir. Sabırlı davranıp beklediğinizde amaçlarınızın değerleri yıllanmış şarap misali artacaktır. jüpiter'in 11 haziran tarihinde ikizler burcuna girerek 2. Kaynak evinizde kalacağı bir yıl boyunca kişisel gelir ve servetinizi arttırmak için pek çok şans yakalayacaksınız. Bu süreçte gelirinizi arttıracak yeni iş olanakları aramalısınız. Ek gelir belki ilk başta size küçük gözükecektir ancak düzenli şekilde gelmeye devam edecek olan bu paralar sonunda önemli bir miktara ulaşacak. Bu yıl daha fazla para kazanmak için uzman olmanıza gerek yok. Bu nedenle önünüze çıkan iş fırsatlarına deneyim seviyenizi düşünmeden girebilirsiniz. Bu yıl para kazanma konusunda genel yeteneklerinizi pek çok değişik yerde kullanmanız bir alanda uzmanlaşmaktan daha önemli olacak. 2010 yılının yaz aylarından beri ilişkilerinizi geliştirme konusunda çaba harcamaktasınız. Satürn'ün 5 ekim 2012 tarihinde yengeç burcundaki 7. Ortaklık evinize girmesiyle kişisel ve profesyonel yaşamınızda yeni bir ortaklık dönemi başlayabilir. Artık çıraklık sürecini doldurmuş bir kişi olarak bundan sonra dost ve düşmanlarınıza karşı bir otorite haline geleceksiniz. Yine de başkalarıyla iletişimde uzlaşma metodunu sık kullanmaya çalışmalısınız. Satürn'ün bu hareketi duygusal ilişkilere canlılık getireceği gibi sizi dostlarınızla yaptığınız alışverişlerde kendinizi sorgulamaya da yönlendirebilir. Bu yıl istek ve ihtiyaçlarınızı daha net anlayacak ve daha net ifade edebilir olacaksınız.