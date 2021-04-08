Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

İnegöl Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı.

İnegöl Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı yapıldı. 17 gündem ve 1 takrir maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste, 2020 yılı faaliyet raporu da oylandı.

İnegöl Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban başkanlığında yapılan mecliste 17 gündem ve 1 takrir olmak üzere toplam 18 madde görüşülerek karara bağlandı. Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Dere taşkınları ve devam eden mobilya fuarından bahseden Taban, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti.

Taban, "Hepimizin için zor bir yıl oldu. Zorluklara rağmen hedeflerimize ulaşmak için hamleler yapmaya çalıştık. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız var. Bazen projelerin toplantıları bile uzun sürdü. Hedefimiz yüzde 50 oranında yatırım yapmaktı, fakat yüzde 40'larda kaldı. Allah nasip ederse inşallah bu yıl içerisinde bunu telafi edeceğiz. Şuanda yüzde 28 bandında ilerliyoruz. Bu yıl Allah nasip ederse 96 Milyon TL sermaye yatırımını öngörüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının son 3 maddesinde ise encümen üyeleri, divan üyeleri ve ihtisas komisyonlarının üye seçimi yapıldı. Kapalı oylama ile yapılan oylama sonucunda 1. Başkanvekili AK Partili üye Erdal Akkaya oldu. İkinci Başkanvekili olarak ise Turgay Yel seçildi. Encümen üyelerinin seçimi de kapalı oylama usulüyle gerçekleştirildi. Belediye Encümen Üyeliklerine; Esra Leblebici, Kemal Kaya ve Ayhan Güleç seçildi.

Encümen üyelerinin de belirlenmesinin ardından ihtisas komisyonlarının üye seçimleri açık oylama ile gerçekleştirildi. - BURSA

Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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