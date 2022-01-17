Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt - Haberler Magazin
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Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Yarışma başlamadan hemen önce koronavirüse yakalanarak karantinaya alınan ve bu nedenle Survivor All Star'da yer almayan Nisa Bölükbaşı'nın programa dahil olup olmayacağı merak konusuydu. Merak edilen soruyu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak." dedi.

Survivor 2022 All Star heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma öncesi açıklanan kadrolarda ismi geçen ancak koronavirüse yakalanması nedeniyle karantinaya giren ve bu nedenle programda yer almayan Nisa Bölükbaşı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt

Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, konu hakkında bilgi vererek önümüzdeki günlerde Nisa'nın yarışmaya dahil olacağını söyledi.

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak. Yedeklerden Yağmur, Nisa'nın yerine kadroya katıldı. Bundan sonra bakalım Yağmur'un sonradan girecekken erken girmesi ona neler getirecek?" ifadelerini kullandı.

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Nisa'nın yerine, yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil olmuştu.

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi? Acun Ilıcalı'dan net yanıt

Emre İliksiz
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