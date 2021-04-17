Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı
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Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı

Snob Magazin / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor'da tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Barış Murat Yağcı, dünyaca ünlü fitness modeli Jen Selter'in Instagram'dan paylaştığı pozlarını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Nisa'nın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine nasıl tepki vereceği de merak konusu oldu.

Survivor 2020 yarışmasında tanınan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ilişkisinde ilginç bir olay yaşandı. İlk şarkısının çıkarmak için hazırlık yapan Yağcı'nın fitness modeli Jen Selter'i yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

HER FOTOĞRAFA ÖPÜCÜK EMOJİSİ

Genç oyuncu, modelin neredeyse yayınladığı her fotoğrafını beğenmekle kalmayıp birçok da yorum yapmış. Her fotoğrafa kalpli gülücük ve öpücük emojisi koyan oyuncuya sevgilisinin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı

SEVGİLİSİNE SESLENDİĞİ VİDEOSU ELEŞTİRİLMİŞTİ

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na nasıl seslendiğiyle ilgili bir videosunu paylaşmıştı. Instagram'dan bebek ağzıyla sevgilisine seslendiği anlara yer veren Yağcı, bir anda sosyal medyanın alay konusu olmuştu. Videoda, Bölükbaşı'na "Çevgilim çen mi geldin! Çen benim çevgilim misin aşkım!" diyerek seslenen Barış Murat Yağcı, eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

İşte Barış Murat Yağcı'nın modele yaptığı yorumlar...

Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı
Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı
Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı
Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı
Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı
Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı
Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu
Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu
Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı

Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan

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