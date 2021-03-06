Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri! "Olanlar Oldu Bana" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri!
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Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri! "Olanlar Oldu Bana" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri!

06.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:20
Niran Ünsal

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Olanlar Oldu Bana" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri! Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Niran Ünsal en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri! "Olanlar Oldu Bana" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri!

OLANLAR OLDU BANA SÖZLERİ

(Ajda Pekkan)

Kendim anladım kimselere soramadım

Onu bulup sarmak ister canım

Çare aradım aşkına doyamadım

Seni bulup kaçmak ister canım

Hayırsız amma, düştüm ağına

Olanlar oldu bana

Yalancı amma, tadı da başka

Olanlar oldu bana

Zalim bilmiyor, sabah olmuyor

Derdim bitmiyor ah

Taştan mı sandın beni

Ey Tanrım garibim, aldandın

Zalim bilmiyor, sabah olmuyor

Derdim bitmiyor ah

Taştan mı sandın beni sen

Tanrım garibim, aldandın

Kendim anladım kimselere soramadım

Onu bulup sarmak ister canım

Çare aradım aşkına doyamadım

Onu bulup kaçmak ister canım

Hayırsız amma, düştüm ağına

Olanlar oldu bana

Yalancı amma, tadı da başka

Olanlar oldu bana

Zalim bilmiyor, sabah olmuyor

Derdim bitmiyor ah

Taştan mı sandın beni

Ey Tanrım garibim, aldandın

Zalim bilmiyor, sabah olmuyor

Derdim bitmiyor ah

Taştan mı sandın beni sen

Tanrım garibim, aldandın

Zalim bilmiyor, sabah olmuyor

Derdim bitmiyor ah

Taştan mı sandın beni

Ey Tanrım garibim, aldandın

Zalim bilmiyor, sabah olmuyor

Derdim bitmiyor ah

Taştan mı sandın beni sen

Tanrım garibim, aldandın

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