Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri! "Olanlar Oldu Bana" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri!
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Olanlar Oldu Bana" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri! Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Niran Ünsal en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri! "Olanlar Oldu Bana" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Olanlar Oldu Bana" şarkı özleri!
OLANLAR OLDU BANA SÖZLERİ
(Ajda Pekkan)
Kendim anladım kimselere soramadım
Onu bulup sarmak ister canım
Çare aradım aşkına doyamadım
Seni bulup kaçmak ister canım
Hayırsız amma, düştüm ağına
Olanlar oldu bana
Yalancı amma, tadı da başka
Olanlar oldu bana
Zalim bilmiyor, sabah olmuyor
Derdim bitmiyor ah
Taştan mı sandın beni
Ey Tanrım garibim, aldandın
Zalim bilmiyor, sabah olmuyor
Derdim bitmiyor ah
Taştan mı sandın beni sen
Tanrım garibim, aldandın
Kendim anladım kimselere soramadım
Onu bulup sarmak ister canım
Çare aradım aşkına doyamadım
Onu bulup kaçmak ister canım
Hayırsız amma, düştüm ağına
Olanlar oldu bana
Yalancı amma, tadı da başka
Olanlar oldu bana
Zalim bilmiyor, sabah olmuyor
Derdim bitmiyor ah
Taştan mı sandın beni
Ey Tanrım garibim, aldandın
Zalim bilmiyor, sabah olmuyor
Derdim bitmiyor ah
Taştan mı sandın beni sen
Tanrım garibim, aldandın
Zalim bilmiyor, sabah olmuyor
Derdim bitmiyor ah
Taştan mı sandın beni
Ey Tanrım garibim, aldandın
Zalim bilmiyor, sabah olmuyor
Derdim bitmiyor ah
Taştan mı sandın beni sen
Tanrım garibim, aldandın