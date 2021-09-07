Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nedir? Nipah virüsü tedavisi, aşısı var mı?

Öne çıkan gerçekleri arasında, asemptomatik enfeksiyondan (subklinik) akut solunum yolu enfeksiyonuna ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli klinik tablolara neden olması yer alan nipah virüsü hakkında "Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nedir? Nipah virüsü tedavisi, aşısı var mı?" sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Nipah virüsü nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs dünyaya ölüm saçmaya devam ederken, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Hindistan'da Nipah virüsü alarmı verildi. Yarasa kaynaklı virüs nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 188 temaslı kişi tespit edildi. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri belirtiler ile kendisini belli eden virüsün insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşısı ise henüz mevcut değil. Peki, nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri nedir? Nipah virüsü tedavisi, aşısı var mı?

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü (NiV) zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşır) ve kontamine yiyecekler yoluyla veya doğrudan insanlar arasında da bulaşabilir. Enfekte kişilerde asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli hastalıklara neden olur. Virüs ayrıca domuzlar gibi hayvanlarda ciddi hastalıklara neden olabilir ve bu da çiftçiler için önemli ekonomik kayıplara neden olabilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Nipah virüsü Asya'da sadece birkaç bilinen salgına neden olmasına rağmen, çok çeşitli hayvanları enfekte etmekte ve insanlarda ciddi hastalık ve ölümlere neden olarak onu bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir.

NİPAH GEÇMİŞTE GÖRÜLDÜ MÜ?

Nipah virüsü ilk olarak 1999 yılında Malezya'daki domuz çiftçileri arasında bir salgın sırasında tanındı. 1999'dan beri Malezya'da yeni bir salgın bildirilmemiştir.

2001 yılında Bangladeş'te de tanındı ve o zamandan beri o ülkede neredeyse yıllık salgınlar meydana geldi. Hastalık ayrıca doğu Hindistan'da periyodik olarak tanımlanmıştır.

Kamboçya, Gana, Endonezya, Madagaskar, Filipinler dahil olmak üzere bir dizi ülkede bilinen doğal rezervuarda ( Pteropus yarasa türleri) ve diğer birkaç yarasa türünde virüsün kanıtı bulunduğundan, diğer bölgeler enfeksiyon riski altında olabilir. ve Tayland.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ VE BULGULARI

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşur. Enfekte insanlar başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar geliştirirler. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensefaliti gösteren nörolojik işaretler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ensefalit ve nöbetler ağır vakalarda ortaya çıkar, 24 ila 48 saat içinde komaya ilerler.

Kuluçka süresi 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 güne kadar uzayan kuluçka dönemi bildirilmiştir. Akut ensefalitten sağ kalanların çoğu tam iyileşme sağlar, ancak sağ kalanların bir kısmında nörolojik sekeller bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık % 20'sinda nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sekel nörolojik durumlar kalmaktadır. İyileşen az sayıda insanda geç başlangıçlı ensefalit ya da relaps gelişmektedir.

Olgu ölüm oranı % 40 ile % 75 arasında tahmin edilmektedir; bununla birlikte, bu oran salgının yerel epidemiyolojik sürveyansına ve klinik yönetim durumlarına bağlı olarak değişebilir.

Tanı

NiV enfeksiyonunun ilk belirtileri ve semptomları spesifik değildir ve tanıda genellikle akla gelmez. Bu, doğru tanıyı engelleyebilir ve salgın tespiti ile etkili ve zamanında enfeksiyon kontrol önlemleri ve salgın müdahale etkinlikleri konusunda zorluklar doğurur.

Ek olarak, klinik örnek kalitesi, miktarı, türü, toplamanın zamanlaması ve numunelerin laboratuvara aktarılması için gereken süre, laboratuvar sonuçlarının doğruluğunu etkileyebilir.

NiV enfeksiyonu, hastalığın akut ve iyileşme evresinde klinik öyküyle birlikte teşhis edilebilir. Tanıda kullanılan testler, vücut sıvılarından gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve ELISA ile antikor tespitini içeren ana testlerdir:

Enzim bağlantılı immünosorbent testi (ELISA)

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizi Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Hücre kültürü ile virüs izolasyonu

NİPAH VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Şu anda WHO R & D Blueprint'inde öncelikli bir hastalık olmasına rağmen, NiV enfeksiyonu için spesifik bir ilaç veya aşı bulunmamaktadır. Şiddetli solunum ve nörolojik komplikasyonları tedavi etmek için yoğun destek önerilmektedir.

DSÖ, Nipah'ı DSÖ Araştırma ve Geliştirme Planı için öncelikli bir hastalık olarak tanımlamış olsa da, şu anda Nipah virüsü enfeksiyonuna özgü herhangi bir ilaç veya aşı bulunmamaktadır. Şiddetli solunum ve nörolojik komplikasyonları tedavi etmek için yoğun destekleyici bakım önerilir.

EVCİL HAYVANLARDAN NİPAH VİRÜSÜ BULAŞIR MI?

Nipah virüsünün domuzlarda ve atlar, keçiler, koyunlar, kediler ve köpekler gibi diğer evcil hayvanlarda salgınları ilk olarak 1999 yılında Malezya'daki ilk salgın sırasında rapor edilmiştir.

Virüs domuzlarda oldukça bulaşıcıdır. Domuzlar, 4 ila 14 gün süren kuluçka döneminde bulaşıcıdır.

Enfekte bir domuz hiçbir belirti göstermeyebilir, ancak bazılarında akut ateşli hastalık, zor nefes alma ve titreme, seğirme ve kas spazmları gibi nörolojik semptomlar gelişir. Genellikle genç domuz yavruları dışında ölüm oranı düşüktür. Bu semptomlar, domuzların diğer solunum ve nörolojik hastalıklarından önemli ölçüde farklı değildir. Domuzlarda ayrıca olağandışı bir havlayan öksürük varsa veya insanlarda ensefalit vakaları varsa Nipah virüsünden şüphelenilmelidir.

Hayvanlarda Nipah hakkında daha fazla bilgi için, Nipah ile ilgili Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü web sayfasına ve Nipah ile ilgili Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) web sayfasına bakın.

ÖNE ÇIKAN GERÇEKLER

İnsanlarda Nipah virüsü enfeksiyonu, asemptomatik enfeksiyondan (subklinik) akut solunum yolu enfeksiyonuna ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli klinik tablolara neden olur.

Vaka ölüm oranı %40 ila %75 olarak tahmin edilmektedir. Bu oran, epidemiyolojik sürveyans ve klinik yönetim için yerel yeteneklere bağlı olarak salgına göre değişebilir.

Nipah virüsü insanlara hayvanlardan (yarasalar veya domuzlar gibi) veya kontamine gıdalardan bulaşabilir ve ayrıca doğrudan insandan insana bulaşabilir.

Pteropodidae familyasından meyve yarasaları, Nipah virüsünün doğal konakçılarıdır.

Ne insanlar ne de hayvanlar için herhangi bir tedavi veya aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.

DSÖ Ar-Ge Planının öncelikli hastalıklar listesinin 2018 yıllık incelemesi, Nipah virüsü için hızlandırılmış araştırma ve geliştirmeye acil bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir.