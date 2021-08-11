Nintendo Indıe World etkinliği bugün gösterime giriyor!
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Nintendo Indıe World etkinliği bugün gösterime giriyor!

Nintendo Indıe World etkinliği bugün gösterime giriyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Nintendo Switch'e gelecek yeni oyunların duyurulacağı, Nintendo Indıe World etkinliği 11 Ağustos (bugün) gösterime giriyor.

Nintendo, 11 Ağustos TSİ 19:00'da başlayacak, yaklaşık 20 dakikalık bir etkinlikte Switch'e gelecek yeni bağımsız oyunların duyurusunu yapacak. Nintendo bu kapsamda Indie World canlı yayınına ev sahipliği yapacak.

Nintendo Indıe World etkinliği bugün gösterime giriyor!

Nintendo'nun son Indıe World sunumu Nisan ayında gerçekleştirilmişti. Etkinlik kapsamında Oxenfree 2, Last Stop, OlliOlli World, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge gibi birçok oyun gösterime girerek oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

Nintendo Indıe World etkinliğini, Nintendo UK YouTube kanalı üzerinden ve Nintendo.com'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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