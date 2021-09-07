"Ninja" intikamı kamerada
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"Ninja" intikamı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ninja filmlerini aratmayan bir intikama sahne oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ninja filmlerini aratmayan bir intikama sahne oldu. 1 Ağustosta akrabası Rıdvan Y'nin aracını kundaklayan Serkan Y, bir ay sonra da husümetlisinin evine çatıdan girerek, eşi Bircan Y'yi darp etti. Şüpheli Serkan Y'nin eve çatıdan girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Y, 1 Ağustos tarihinde, Huzur Mahallesi'nde ikamet eden ve alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husümet bulunan akrabası Rıdvan Y.'nin park halindeki hafif ticari aracını benzin dökerek yaktı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Y, bu hadiseden bir ay sonra, husümetlisinin evine bu kez çatıdan girdi. Eve giren saldırgan, Rıdvan Y.'nin eşi Bircan Y.'yi darp ederek yaraladı. Saldırgan çatıdan kaçarak kayıplara karıştı.

Şüphelinin çatıdan eve girdiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA

'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada
'Ninja' intikamı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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