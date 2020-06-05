Nilüfer'in müzeleri salgın sonrası kapılarını açıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nilüfer'in müzeleri salgın sonrası kapılarını açıyor

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir halkın ziyaretine kapalı olan Nilüfer Belediyesi bünyesindeki müzeler, 9 Haziran'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Nilüfer'in müzeleri salgın sonrası kapılarını açıyor
05.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:41

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir halkın ziyaretine kapalı olan Nilüfer Belediyesi bünyesindeki müzeler, 9 Haziran'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni dönemde müzelere maskesiz ziyaretçi alınmayacak.

Nilüfer Belediyesi'nin kente kazandırdığı Mysia Fotoğraf Müzesi, Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ve Görükle Mübadele Evi, korona virüs tedbirlerine uygun olarak 9 Haziran'da yeniden ziyarete açılıyor.

Yeni dönemde müzelerde salgına karşı önlemler alındı. Koleksiyon sergileri bünyesinde 185 yazar ve şairin kitap el yazmaları, kitap eskizleri, daktiloları ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ile Bursa'nın ilk ve tek, Türkiye'nin üçüncü fotoğraf müzesi olan Mysia Fotoğraf Müzesi ve Görükle'deki Mübadale Evi'nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı.

"Özel Müze" statüsüne sahip olan Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ve Mysia Fotoğraf Müzesi ile Mübadele Evi'ni gezmek isteyenlerin mutlaka maske takması gerekiyor. Girişte dezenfektan kullanmaları istenecek olan ziyaretçiler içeriye belli sayılarda alınacak. Edebiyat Müzesi'ne aynı anda sadece 7 kişinin, Fotoğraf Müzesi ve Mübadele Evi'ne de 10 kişinin girmesine izin verilecek.

Pazartesi günleri hariç haftanın 6 gününde 09.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak olan müzelerde ziyaretçilerin içerde de sosyal mesafeyi korumaları sağlanacak.

Dezenfekte edilerek ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan müzelerde dezenfeksiyon çalışmaları, ziyarete açıldıktan sonra da düzenli aralıklarla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Haber
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
Alacak verecek meselesinden benzin istasyonunu basan iki kişi, feci şekilde dayak yedi
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Akşener, vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında inceleme başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Adnan Menderes Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İrem Derici Demet Akbağ Acun Ilıcalı
Spor Mete Gazoz Lionel Messi Bülent Uygun Hikmet Karaman Bülent Korkmaz
Daha Fazla Libya Karar Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Nilüfer'in müzeleri salgın sonrası kapılarını açıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 10:42:00. #1.14#
title