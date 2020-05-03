Nilüfer'de asfalt çalışmaları hız kazandı

Nilüfer'de asfalt çalışmaları hız kazandı Nilüfer Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı.

Nilüfer'de asfalt çalışmaları hız kazandı

BURSA - Nilüfer Belediyesi asfalt sezonuna hızlı başladı. Ekipler 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek aralıksız çalışıyor. 27 Mart'tan bu yana devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yaz boyunca asfalt çalışmaları sürecek, Nilüferimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Nilüfer Belediyesi, kış aylarının geride kalmasıyla asfalt sezonunu açtı.

27 Mart'tan bu yana Nilüfer'in farklı mahallelerinde asfalt çalışması yapan Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince de çalışmalara aralıksız devam etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Demirci Mahallesi ve Akçalar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

27 Mart'tan bu yana toplam 9 kilometre asfalt çalışması yapıldığını belirten Başkan Erdem, "Çalışmaları Nilüfer'in bir çok mahallesinde sürdürüyoruz. 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çevirdik. Ekiplerimiz yollar boşken kimseyi rahatsız etmeden ve sosyal mesafelerini koruyarak çalışmalarını yapıyor. Salgının etkisinin sürmesine ve Ramazan ayı olmasına rağmen arkadaşlarınız canla başla çalışıyorlar bunun için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yaz boyunca asfalt çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Başkan Erdem "Havalar artık güzelleşti asfalt çalışmamız da aralıksız sürecek. Nilüfer'de ihtiyaç duyulan yolları, sokakları yaz boyunca asfaltlayacağız. Gereken yerlerde de yama çalışması yapacağız. Böylece Nilüferimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Nilüfer'de Çatalağıl, Akçalar, Kayapa, Konak, 23 Nisan, Çalı, Kültür, Alaaddinbey mahallerinde yapılan asfalt çalışmalarında yaklaşık 9 kilometre yol asfaltlanırken bu işlem için 18 bin ton asfalt kullanıldı.

Yama çalışmasını da aralıksız sürdüren ekipler, bu çalışma için de 3 bin 500 ton asfalt kullandı.

Kaynak: İHA