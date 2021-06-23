Nilüfer Caz Tatili Festivali'nde Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürprizi
Bursa'da, Nilüfer Caz Tatili Festivali'nde sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı.
Bursa'da, Nilüfer Caz Tatili Festivali'nde sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı.
Balat Atatürk Ormanı'nda Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlik sanatseverlerden ilgi görüyor.
Şarkı sözü yazarlığı ve yorumculuğuyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Ceylan Ertem, seslendirdiği parçalarla festivale renk kattı.
İlerleyen saatlerde sürpriz yaparak sahneye çıkan Haluk Levent ise "Ankara" şarkısını müzikseverler eşliğinde seslendirdi.
Konser sonunda sanatçılar, uzun süre ayakta alkışlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Nur Söğütlü