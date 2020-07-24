Nilüfer Belediyesi koleksiyonu açıldı Nilüfer Belediyesi, koleksiyonunda yer alan eserleri "Doğaya Dönüş" sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi, koleksiyonunda yer alan eserleri "Doğaya Dönüş" sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi, yıllardır gerçekleştirdiği çalıştaylar, sergi organizasyonları, atölye çalışmaları, sempozyum vb. organizasyonlarda kazandığı birikimleri şimdi halkla paylaşıyor. Nilüfer Belediyesi bu çalışmalarda ortaya çıkan eserleri, düzenlediği sergide sanatseverlerle buluşturdu. Doğanın sunduğu nesnelliği farklı bakış açılarıyla yorumlayan 19 sanatçının eserlerinden oluşan seçki, "Doğaya Dönüş" başlığıyla Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen sergide sanatseverlerin izlenimine sunuldu. Serginin açılışı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in iştiraki ile yapıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle davetli sayısı sınırlı tutuldu. Turgay Erdem, salgın sebebiyle bir süre ara verilen kültür sanat faaliyetlerini yeni dönemde yeni şartlara uygun şekilde sürdürdüklerini belirterek, Nilüfer Belediyesi koleksiyonunda yer alan eserleri halkla buluşturmak için bu sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Başkan Erdem, "Nilüfer Belediyesi olarak ilkini gerçekleştireceğimiz bu koleksiyon sergisinin doğa ile kurduğumuz ilişkinin farklı boyutlarına dikkati çekerek, giderek yabancılaştığımız doğa ile ve aslında kendi doğamız ile aramızdaki barikatları kaldırmaya yönelik verimli tartışmaları başlatmasını diliyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek herkesi yılların birikimiyle oluşan bu sergiyi gezmeye davet etti. - BURSA

Kaynak: İHA