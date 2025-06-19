Rol aldığı projelerdeki başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken ve genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Nilsu Berfin Aktaş, son dönemde hem ekranlardaki varlığı hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada ve dijital platformlarda sıkça adı geçen genç oyuncu hakkında birçok detay merak konusu oldu. Peki, Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nerelidir? Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Genç yaşta gösterdiği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiren oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, son dönemde magazin ve televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nerelidir

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Aktaş, oyunculuk eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde tamamladı. Televizyon kariyerine ilk adımı 2018 yılında yayınlanan "Geleceğin Starı" adlı yarışma programıyla attı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Aktaş, asıl çıkışını 2019-2021 yılları arasında Show TV'de ekranlara gelen ve yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde üstlendiği başrol ile yaptı. Ardından 2021 yılında Star TV'de yayınlanan, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu "Benim Hayatım" adlı dizide de başrol oynadı.

Başarılı oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Aktaş, 2022-2023 yılları arasında Show TV'de yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" adlı dizide başrol aldı. Performansıyla büyük beğeni toplayan Aktaş, 4 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında

2023 yılında NOW TV ekranlarında yayınlanan, Pastel Film yapımı "Yaz Şarkısı" dizisinde "Gülbeyaz / Yaz Yıldırım" karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Son olarak 2024 yılında yine NOW TV'de yayımlanan, Medyapım imzalı "Korkma Ben Yanındayım" dizisinde "İnci Sağlam" karakterini canlandırarak başrolde yer aldı.

Kariyerindeki istikrarlı yükselişle dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş, hem ekran performansları hem de ödülleriyle genç kuşağın parlayan yıldızları arasında gösteriliyor.

Nilsu Berfin Aktaş evli mi

NİLSU BERFİN AKTAŞ EVLİ Mİ?

Ekranların genç ve başarılı isimlerinden biri olan Nilsu Berfin Aktaş, son dönemlerde hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Özellikle hayranlarının merak ettiği konuların başında ise "Nilsu Berfin Aktaş evli mi?" sorusu yer alıyor. Genç oyuncu, 2021 yılında iş insanı Serdar Sertçelik ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Ancak bu evlilik uzun ömürlü olmadı. Taraflar, 14 Temmuz 2023 tarihinde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.